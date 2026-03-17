Raha-asiantuntijat muistuttavat, miksi raha-asioista pitäisi puhua avoimesti niin avio- kuin avoliitossakin.

Sijoittaja ja rahavaikuttaja Merja Mähkä sekä Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto keskustelivat taannoin Huomenta Suomessa rahapuheen tärkeydestä parisuhteessa.

Erityisesti naiset kärsivät taloudellisesti, kun perheeseen tulee lapsia. Kivipellon mukaan miesten ja isien tuloihin lapsen saaminen ei vaikuta lainkaan, kun naisilla brutto-ansiot ovat vielä kymmenen vuoden päästä lapsen saamisesta keskimäärin 25 prosenttia alemmalla tasolla.

Erityisesti eron tullessa epäreilusti sovitut tai sopimatta jääneet raha-asiat konkretisoituvat.

– Avioliitto on olennaisesti taloudellinen sopimus, ja se on perinteisesti tehty suojaamaan naista, joka on tehnyt vähemmän ansiotyötä ja saanut eron tapahtuessa sitten korvauksen. Nyt tehdään entistä enemmän avioehtoja, joissa saatetaan sopiakin niin, että rajataan sitä naisen pääsyä niihin tuloihin, jotka mies on ehtinyt tekemään, Mähkä huomauttaa.

"Kaikki meni hyvin, kunnes tuli ero"

Myös avoliitot yleistyvät jatkuvasti, ja avoliitossakin pitäisi hoksata, miten rahankäyttö jakautuu reilusti.