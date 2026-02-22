Uudet aseet testataan ennen niiden viemistä rintamalle.
Ukrainalaiset droonivalmistajat esittelivät uusia miehittämättömiä maa- ja ilma-aluksia.
Näyttely järjestettiin Ukrainassa, jossa insinöörit esittelivät muun muassa etäohjattavia maa-ajoneuvoja. Miehittämättömät maa-ajoneuvot on varustettu kiinnitetyillä aseilla.
Sotilasviranomaiset testasivat laitteiden prototyyppejä ennen niiden lähettämistä rintamalle.
Skyfall-yhtiön työntekijä Maxym puolestaan esitteli torjuntadrooneja, joille kehitetään konenäköä.
– Tällä hetkellä otamme niihin käyttöön konenäköä, jotta pilotit voivat lukita kohteen jo useiden satojen metrien päästä ja sen jälkeen irrottaa kätensä ohjaimesta.
Tärkeä palautekanava
Ukrainan BRAVE 1 -puolustusinnovaatioalustan toimitusjohtaja Andrii Hrytseniuksen mukaan suora palautekanava joukkojen ja valmistajien välillä on muodostunut välttämättömäksi, jotta Ukraina pysyy Venäjän taktiikoiden tahdissa.