Markkinat, Euroopan paine ja tulevat välivaalit saattoivat pehmentää Trumpin linjan Grönlannista.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin linja Grönlannista pehmeni käytännössä yhdessä yössä.
Aiemmin kovasanaista retoriikkaa muun muassa tulleista käyttänyt presidentti hillitsi puheitaan. Taustalla vaikuttaa useampi syy, arvioi MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut ulkomaantoimittaja Sanna Voltti.
– Uskoisin, että useampi asia on vaikuttanut siihen, että Trumpin sisäpiiriläiset ovat hänelle sanoneet, että nyt täytyy laskea tätä lämpötilaa ja muuttaa retoriikkaa.
Yksi keskeinen syy on ollut Euroopan johtajien reaktiot Trumpin puheisiin.
– Esimerkiksi Ranskan presidentiltä Emmanuel Macronilta tuli aikaa tiukkaa tekstiä, Voltti sanoo.
Toisekseen osakemarkkinat reagoivat erittäin negatiivisesti Trumpin uhkauksiin tulleista.
Painavin syy lienee kuitenkin se, että kansa ei ole ottanut Trumpin Grönlanti-tavoitetta omakseen.
– Uskoisin, että isoin asia on se, että välivaalit on tulossa ja Trumpin kannatus on tällä hetkellä pohjalukemissa, Voltti arvioi.
Tuore kysely osoittaa, että presidentin suosio kansan silmissä on laskenut. 16.–20. tammikuuta toteutetussa kyselyssä istuva presidentti sai 35 prosentin tuen amerikkalaisilta.
