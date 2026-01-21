Trump ei kertonut, millainen sopimus Grönlannista on tehty.
Grönlanti-kysymyksessä on syntynyt alustava sopu, Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo.
Trump sanoo täten peruneensa tullit, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta. Tullit koskivat Suomea ja seitsemää muuta valtiota.
Suomelle ja seitsemälle muulle maalle uhattiin asettaa 10 prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen. Kesäkuusta tullit olisivat nousseet 25 prosenttiin.
Muita maita olivat Tanska, Norja, Ruotsi, Ranska, Saksa, Britannia ja Alankomaat.
Trumpin mukaan hän ja Naton pääsihteeri Mark Rutte ovat saaneet tehtyä "puitteet tulevalle sopimukselle Grönlannista".
– Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa käymäni erittäin tuloksellisen tapaamisen pohjalta, olemme muodostaneet puitteet tulevalle sopimukselle Grönlannin ja itse asiassa koko arktisen alueen osalta, Trump kirjoittaa Truth Social -päivityksessään.
Trump ei tarkentanut, millaisesta sopimuksesta on kyse. Trump kertoi asiasta viestipalvelu Truth Socialista.
Uutinen päivittyy.