Kyselyt osoittavat, että presidentin suosio kansan silmissä on laskenut.

American Research Groupin (ARG) tekemässä valtakunnallisessa kyselyssä kysyttiin Yhdysvaltain kansalaisilta hyväksyvätkö he presidentti Donald Trumpin toimet presidenttinä.

16.–20. tammikuuta toteutetussa kyselyssä istuva presidentti sai 35 prosentin tuen amerikkalaisista, kun taas 63 prosenttia ei hyväksynyt toimia. 2 prosenttia ei osannut kysyttäessä päättää mielipidettä.

Vielä vuosi sitten ARG:n kyselyssä amerikkalaisista 43 prosenttia hyväksyi presidentin toimet, ja 51 prosenttia ei.

Taloudesta kysyttäessä 32 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy ja 64 hylkää Trumpin toimet. 4 prosenttia ei osaa päättää mielipidettään.

ARG:n tekemään kyselyyn osallistui 1100 aikuista Yhdysvaltain kansalaista. Sen virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä.