Moni aloittaa koulun kellopuhelin ranteessaan, mutta saako laitetta pitää ranteessa oppituntien aikana?

Elokuun alussa voimaan tullut laki kieltää mobiililaitteiden käytön oppitunneilla. On kuitenkin koulukohtaista, missä on kellopuhelinten paikka oppituntien aikana.

Mon torstaina peruskoulun aloittava ekaluokkalainen lähtee koulutielle kellopuhelin ranteessaan. Pyry Henrsiksson, 7, sai omansa toukokuussa.



Kellopuhelimet ovat ranteessa kulkevia puhelimia, joissa on moderneja ominaisuuksia, kuten GPS-paikannus, mutta niillä ei voi selata avointa internettiä tai sosiaalisen median sovelluksia.

Laitteiden hinta on halvimmillaan noin 70 euroa. Kalleimmista saa maksaa parisen sataa.

Kellopuhelimista on tullut yhä suositumpia, alkaen vuodesta 2023. Teleoperaattoriyhtiö Elisan mukaan kellopuhelimien myynti on nelinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Telia taas arvioi myyntiluvuissa tapahtuvan piikin elokuussa ja alkusyksystä, ilmenee MTV:n toteuttamasta kyselystä kodinelektroniikan myyntiin erikoistuneille yhtiöille ja teleoperaattoreille.

– Kouluikäisille hankitaan lähtökohtaisesti jokaiselle erilaisia viestintälaitteita ja tuntuu, että se on vuosien mittaan aikaistunut ja aikaistunut, kertoo Gigantin apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolainen.

Vaikka suosion nuosua on ilmoilla. On kyse vielä suhteellisen pienestä osuudesta mobiililaitteiden kirjossa.

Elektroniikkamyymäläketju Verkkokauppa.com kertoo MTV:n kyselyssä, että viimeisen vuoden aikana kellopuhelimia on myyty noin tuhat kappaletta. Verkkokauppa.com ei erittele dataa myytyjen puhelimien loppukäyttäjistä, mutta kyselyssä vastataan, että "Todennäköisesti puhutaan kuitenkin noin kymmenestä tuhannesta laitteesta vuosittain".

Vanhemmille selkeä päätös

Pyryn äidin, Veera Henrikssonin, mukaan päätös hankkia kellopuhelin oli selkeä. Hän kertoo, että lähipiirissä, niin tuttavilla kuin perheenjäsenilläkin on ollut käytössä kellopuhelimia aikasisemmin ja ne on todettu toimivaksi ratkaisuksi.

– Se ei huku ja se tarjoaa kaiken mitä tarvitaan. Saan Pyryyn yhteyden, näkee, missä lapsi liikkuu ja kenelle hän soittaa, Henriksson sanoo.

Hän kertoo naurahtaen, että hänestä tuntuu siltä, että lapsen kellopuhelin pysyy paremmin tallessa kuin oma älypuhelin.

Henriksson kertoo, että kotona ja tuttavien kanssa on käyty keskustelua siitä, milloin lapselle voi hankkia älypuhelimen.

– Itsekin olen huomannut, että se trendi on muuttumassa tässä. Varmaan sellainen yleinen ikä mistä on ollut puhetta on 10 vuotta. Se ikä on noussut tässä viime vuosina ja hyvä niin, Henriksson sanoo.

Mikä tulkitaan mobiililaitteeksi?

Elokuun alussa tuli voimaan laki, joka kieltää mobiililaitteiden käytön oppitunneilla. OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen tarkentaa, ettei laki ota kantaa siihen, missä mobiililaitteiden paikka on oppituntien aikana. Hän kertoo, että tämä riippuu koulukohtaisista järjestyssäännöistä. Joissain kouluissa laitteet laitetaan puhelinparkkiin, joissain taas ne ovat repussa tuntien aikana.

Lahtinen toteaa, että lakia säädettäessä kellopuhelin määriteltiin mobiililaitteeksi. Hän katsoo, että kellopuhelinta pidetään mobiililaitteena siitä huolimatta että, vanhempi voi etähallita lapsensa kellopuhelinta siten, että se asettuu "koulutilaan" oppituntien aikana.

Koulutilassa laite toimii kuten tavallinen digitaalinen kello, joka saattaa aiheuttaa hämmennystä siitä, tulkitaanko sen pitäminen ranteessa mobiililaitteen käyttämiseksi.

Hän pitää määritelmän selkeyttämistä tärkeänä perustellen, etteivät opettajat ehdi tutkivmaan missä tilassa rantessa olevat kellopuhelimet ovat.

Mikäli kellopuhelimista koituu epäselvyyttä, Lahtinen sanoo toivovansa opetushallitukselta kannanottoa tähän yksityiskohtaan, mutta peräänkuuluttaa toivovansa oppilaiden ja vanhempien noudattavan koulukohtaisia ohjeistuksia mobiililaitteiden käytössä.

Veera Henriksson kertoo, että koulusta, jossa Pyry aloittaa, annettiin ohjeistus laitteista: "Alakoulussa matkapuhelin pysyy repussa koko koulupäivän ajan".

Hän kertoo tulkitsevansa säännön niin, että kello voi ola ranteessa, mutta sitä pidetään koulutilassa koulupäivän ajan.