Lapsia koskevat kansalliset digisuositukset alkavat valmistua, ja ne koskevat 0–13-vuotiaiden lasten digitaalisten laitteiden käyttöä vapaa-ajalla.

Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä digilaitteiden käytön ja niiden sisältöjen haittoja.

Suositukset ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Opetushallitus.

Ne suosittelevat muun muassa, että älylaitteiden hankintaa lapselle kannattaa viivästyttää. Esimerkiksi alle 11-vuotias ei tarvitse omia älylaitteita, eikä alle kaksivuotias tarvitse lainkaan ruutuaikaa.

– Haluamme kiinnittää huomiota lapsen oman laitteen hankintaan. Sitä kannattaa viivästyttää, kunnes on todellinen tarve. Jos laite on jo ehditty hankkia, kannattaa keskittyä siihen, miten lapsi laitetta käyttää ja asettaa käytölle sopivia rajoituksia, sanoo tiedotteessa opetusneuvos Laura Francke Opetushallituksesta.

2–5-vuotiaille suositellaan ruutuaikaa enintään yksi tunti päivässä, ja senkin tulisi koostua lyhyistä jaksoista aikuisen kanssa. Suositusten mukaan alle 13-vuotiaiden ei tulisi käyttää sosiaalisen median palveluita. Suosituksissa painotetaan, että digilaitteilla käytettävän sisällön, kuten pelien ja elokuvien, tulisi olla lapsen ikätasoon sopivaa ja hänen kehitystään tukevaa.

Mukana suuri asiantuntijajoukko

Suosituksilla halutaan vastata huoliin lasten ja nuorten liiallisesta ruutuajasta ja sopimattomista sisällöistä.

– Lapsi tarvitsee tukea kehitykselleen ja hyötyy kasvokkain tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, leikistä, liikkumisesta, ulkoilusta, säännöllisestä ruoasta ja riittävästä unesta. Meidän aikuisten tehtävä on laittaa rajat ruudulla olemiseen, jotta lapsen arki on mahdollisimman tasapainoista, sanoo THL:n johtava asiantuntija Päivi Lindberg tiedotteessa.

Digisuosituksia on ollut valmistelemassa 160 asiantuntijan verkosto, jossa on ollut mukana esimerkiksi viranomaisten, järjestöjen ja yritysten asiantuntijoita. Työssä on hyödynnetty tutkimustietoja ja muun muassa kansainvälisiä suosituksia. Suosituksia koskeva lausuntokierros ja kysely ovat auki lokakuun lopulle.

Suositukset tehdään vaiheittain. Nyt lausuttavana on 0–13-vuotiaita varten laaditut suositukset. Ensi vuonna jatketaan alle 18-vuotiaiden suosituksilla.

