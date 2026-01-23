Vuoden 2025 Kultainen Venla -palkinnot on jaettu.
Vuoden 2025 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät on palkittu Kultainen Venla -gaalassa perjantaina 23. tammikuuta.
Suomen Kansallisoopperalla järjestetyn gaalan juonsivat Jenni Poikelus ja Jasmin Beloued. Suoran lähetyksen televisioinnista vastasi Yle.
Televisioakatemia myönsi elämäntyöpalkinnon media-alan monitaiturille Merja Ylä-Anttilalle. Vuoden juontaja on Vappu Pimiä.
Eniten palkintoja, yhteensä viisi pystiä, voitti Ylellä esitetty ja Rabbit Filmsin tuottama draamasarja Queen of Fucking Everything.
Queen of Fucking Everything pokasi jopa viisi palkintoa.Lehtikuva
Lue lisää: Olga Temonen sai vuoden esiintyjän palkinnon – Tuukka Temonen murtui kyyneliin lavalla
Katso alta lista kaikista Kultainen Venla 2025 -voittajista!
KULTAINEN VENLA OHJELMAPALKINNOT 2025:
Vuoden asiaohjelma- ja dokumenttisarja 2025
Raha-Suomi (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)
Vuoden draamasarja 2025
Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)
Vuoden event-ohjelma 2025
PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)
Vuoden game show 2025
Suurmestari (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)
Vuoden keskusteluohjelma 2025
Viki ja Köpi Show (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia)
Lue lisää: Vuoden juontaja on Vappu Pimiä: "Äiti voitti vihdoin!"
Vuoden kilpailureality 2025
Tanssii Tähtien Kanssa (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)
Vuoden komediasarja 2025
Sunnuntailounas (MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)
Vuoden lasten- ja nuortenohjelma 2025
Erityiset (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland)
Vuoden lifestyle-ohjelma 2025
Unelmia Italiassa (MTV Katsomo ja MTV3, Mediawan Finland)
Vuoden musiikkiviihde 2025
Elämäni Biisi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)
Vuoden seurantareality 2025
Alone Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, ITV Studios Finland)
Vuoden urheiluohjelma 2025
Koripallon EM-kisat (Ruutu ja Nelonen, DMC Production ja Kuitu Media)
Vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelma 2025
A-studio (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)
Vuoden viihdeohjelma 2025
Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)
KULTAINEN VENLA TEKIJÄPALKINNOT 2025:
Vuoden juontaja 2025
Vappu Pimiä ohjelmista Tanssii tähtien kanssa, Maajussille morsian, Maajussille morsian: Kaikki tarinat (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland ja Fremantle Finland)
Vuoden käsikirjoitus (fiktio) 2025
Tiina Lymi sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)
Vuoden ohjaus (fiktio) 2025
Tiina Lymi sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)
Vuoden käsikirjoitus (viihde ja fakta) 2025
Jukka Lindström, Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin & Janne Zareff ohjelmasta Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)
Vuoden ohjaus (viihde ja fakta) 2025
Kati Laukkanen ohjelmasta PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)
Vuoden pääosanäyttelijä 2025
Laura Malmivaara sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)
Vuoden sivuosanäyttelijä 2025
Kristo Salminen sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)
KULTAINEN VENLA YLEISÖPALKINNOT 2025:
Vuoden esiintyjä 2025
Olga Temonen
Vuoden ohjelma 2025
Viki ja Köpi Show
KULTAINEN VENLA ELÄMÄNTYÖPALKINTO 2025:
Merja Ylä-Anttila