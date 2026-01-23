MTV Uutiset seuraa Kultainen Venla -gaalan tapahtumia tässä artikkelissa.
Kultainen Venla -gaalaa juhlittiin perjantaina 23. tammikuuta Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa. Gaalassa palkittiin vuoden 2025 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät.
Gaala nähtiin suorana lähetyksenä Ylellä ja sen juontavat YleX:n aamusta tuttu Jenni Poikelus ja UMK:sta sekä Yle Mixistä tuttu Jasmin Beloued. Televisioakatemian henkilöjäsenet olivat äänestäneet kunkin kategorian kolmen ehdokkaan kärjen esituomaristojen valitsemien shortlistojen pohjalta. Tutustu ehdokkaisiin täällä.
Kilpailukategorioita oli tänäkin vuonna yhteensä 23. Televisioakatemian jäsenten äänestämien voittajien lisäksi gaalassa palkittiin yleisöäänestyksen perusteella Vuoden esiintyjä ja Vuoden ohjelma.
Seuranta on päättynyt. Voit katsoa tästä kaikki illan voittajat!
23.09 Vuoden ohjelma on Viki & Köpi Show!
23.05 Vuoden 2025 esiintyjä on Olga Temonen. Hänet palkittiin postuumisti.
22.58 Vuoden pääosanäyttelijä 2025 on Laura Malmivaara sarjastaQueen of Fucking Everything.
Lehtikuva
22.56 Vuoden sivuosannäyttelijä on Kristo Salminen sarjastaQueen of Fucking Everything.
22.54 Vuoden ohjaus (fiktio) 2025 -palkinto menee Tiina Lymille sarjastaQueen of Fucking Everything.
22.46 Vuoden ohjaus (viihde ja fakta) 2025 -palkinto menee Kati Laukkaselle ohjelmasta PMMP keikalla: Ei enää ikinä.
22.43 Vuoden käsikirjoitus (fiktio) 2025 -palkinto menee Tiina Lymille sarjastaQueen of Fucking Everything.
22.40 Vuoden käsikirjoitus (viihde ja fakta) 2025 -palkinto menee Jukka Lindströmille.
Lehtikuva
22.24 Vuoden juontaja on Vappu Pimiä. "Tytöt, äiti voitti vihdoin!", Pimiä huutaa puheensa alkuun. Hän kertoo, että hänen tyttärensä ovat jo odotelleet tätä palkintoa.
22.20 Vuoden viihdeohjelma on Kovan viikon ilta.
22.15 Vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelma 2025 on A-studio.
22.05 Elämäntyöpalkinnon sai median ja uutisten konkari Merja Ylä-Anttila.
Lehtikuva
22.02 Vuoden urheiluohjelma 2025 on Koripallon EM-kisat.
21.59 TiTi-Nalle ja Riitta Korpela saapuvat lavalle! He jakavat Vuoden lasten- ja nuortenohjelma 2025 -palkinnon, joka menee sarjalle Erityiset.
21.52 Vuoden seurantarealityn palkinnon jakoivat Kiti Kokkonen ja Janne Kataja. Palkinnon sai MTV:n uutuussarja Alone Suomi.
21.46 Vuoden musiikkiviihde 2025 -palkinnon jakoivat Krista Siegfrids ja Pehmoaino. Pystin pokasi Elämäni Biisi.
21.42 Vuoden lifestyle-ohjelma 2025 on Unelmia Italiassa. Palkinnon vastaanottivat Ellen Jokikunnas ja Jari Rask.
21.36 Vuoden komediasarja 2025 on MTV:n Sunnuntailounas.
21.30 Maija-Liisa Peuhu ja Esko Kovero jakavat parhaan draamasarjan palkinnon. Palkinto menee Ylen Queen of Fucking Everything -sarjalle.
21.27 Jari Sarasvuo jatkaa ja jakaa parhaan keskusteluohjelman palkinnon. Voittaja on Ylen Viki ja Köpi Show. Kaksikko kiittää erityisesti yleisöään.
21.20 Lavalle saapuvat Hjallis Harkimo, Jaajo Linnonmaa ja Jari Sarasvuo. He jakavatVuoden kilpailureality 2025 palkinnon, jonka voittaa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma!
21.18 Vuoden game show 2025 on MTV:n Suurmestari.
21.14Vuoden event-ohjelma 2025 -palkinnon voitti PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentti.Palkinnon tulivat vastaanottomaan Mira Luoti ja ohjaaja Kati Laukkanen.
21.06 Ensimmäiseksi palkitaan Vuoden asiaohjelma- ja dokumenttisarja 2025. Palkinnona saa Ylen Raha-Suomi.
21.00 Gaala alkaa
Illan lähetyksen juontavat Jenni Poikelus ja Jasmin Beloued.