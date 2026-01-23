Liiketoiminta ja kehitys

Kilpailukategorioita oli tänäkin vuonna yhteensä 23. Televisioakatemian jäsenten äänestämien voittajien lisäksi gaalassa palkittiin yleisöäänestyksen perusteella Vuoden esiintyjä ja Vuoden ohjelma.

Gaala nähtiin suorana lähetyksenä Ylellä ja sen juontavat YleX:n aamusta tuttu Jenni Poikelus ja UMK:sta sekä Yle Mixistä tuttu Jasmin Beloued. Televisioakatemian henkilöjäsenet olivat äänestäneet kunkin kategorian kolmen ehdokkaan kärjen esituomaristojen valitsemien shortlistojen pohjalta. Tutustu ehdokkaisiin täällä.

Kultainen Venla -gaalaa juhlittiin perjantaina 23. tammikuuta Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa. Gaalassa palkittiin vuoden 2025 parhaat tv-ohjelmat ja niiden tekijät.

MTV Uutiset seuraa Kultainen Venla -gaalan tapahtumia tässä artikkelissa.

Katso tästä gaalan punaisen maton tunnelmia ja tähtihaastatteluja!

22.46 Vuoden ohjaus (viihde ja fakta) 2025 -palkinto menee Kati Laukkaselle ohjelmasta PMMP keikalla: Ei enää ikinä.

22.40 Vuoden käsikirjoitus (viihde ja fakta) 2025 -palkinto menee Jukka Lindströmille.

22.24 Vuoden juontaja on Vappu Pimiä . "Tytöt, äiti voitti vihdoin!", Pimiä huutaa puheensa alkuun. Hän kertoo, että hänen tyttärensä ovat jo odotelleet tätä palkintoa.

22.15 Vuoden uutis- ja ajankohtaisohjelma 2025 on A-studio.

22.05 Elämäntyöpalkinnon sai median ja uutisten konkari Merja Ylä-Anttila.

21.59 TiTi-Nalle ja Riitta Korpela saapuvat lavalle! He jakavat Vuoden lasten- ja nuortenohjelma 2025 -palkinnon, joka menee sarjalle Erityiset.