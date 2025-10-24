Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin jännittävän finaalin jälkeen Piero Silvani (Bistro Ego). Kakkossijalle nousi Otto Hietamies (Lapland Hotels Bulevardi, Kulta kitchen) ja kolmannen sijan nappasi Miika Keskitalo (Ravintola Scolare)

Näytöskeittiössä ja -salissa mittaa toisistaan otti viimeisessä finaalivaiheessa yhteensä kuusi kokkia ja kolme tarjoilijaa.

Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija 2025: Tässä ovat uudet Suomen mestarit!

Piero Silvani nappasi myös monta yhteistyökumppanin erikoispalkintoa varsinaisen voiton lisäksi. Vuoden Kokki & Vuoden Tarjoilija

Alan merkittävin kilpailu

Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut ovat ravintola-alan ammattilaisten suomenmestaruuskilpailut. Kyseessä on alan merkittävin kilpailu, jonka tavoitteena on nostaa esiin kotimaista ravintolaosaamista ja kehittää suomalaista ruoka- ja juomakulttuuria. Samalla lisätää alan arvostusta ja vetovoimaisuutta.