Perjantai-iltana 24.10. selvisivät ravintola-alan uudet Suomen mestarit.
Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut 2025 huipentuivat perjantaina 24.10. järjestetyn finaalin toiseen osaan Viini & Ruoka -messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Näytöskeittiössä ja -salissa mittaa toisistaan otti viimeisessä finaalivaiheessa yhteensä kuusi kokkia ja kolme tarjoilijaa.
Vuoden Kokiksi 2025 kruunattiin jännittävän finaalin jälkeen Piero Silvani (Bistro Ego). Kakkossijalle nousi Otto Hietamies (Lapland Hotels Bulevardi, Kulta kitchen) ja kolmannen sijan nappasi Miika Keskitalo (Ravintola Scolare)