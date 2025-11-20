Kultainen Venla -ehdokkaat julkaistiin tänään 20. marraskuuta. Yhtä ehdolla olevaa ohjelmaa ei olla vielä edes julkaistu.

Kultainen Venla -ehdokkaat julkistettiin tänään. Jodel-keskustelufoorumilla ihmetellään sitä, että Event-ohjelma-kategoriasta löytyy tv-ohjelma, jota ei olla vielä julkaistu suurelle yleisölle. Kyseessä on Katri Helena - Viimeinen ilta -konserttitaltiointi, joka on määrä esittää Ylellä vasta itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta.

Televisioakatemiasta kerrotaan MTV:lle, että esituomaristo on saanut nähdä kyseisen ohjelman etukäteen. Myös voittajan päättävä tv-alan ammattilaisista koostuva Televisioakatemia ry:n jäsenistö saa ennakkokatselulinkin ohjelmaan.

Ylen oli alun perin tarkoitus näyttää Katri Helenan jäähyväiskonsertti 16. elokuuta, mutta suunnitelmiin tuli äkillinen muutos ja konsertin taltiointi päätettiinkin Ylen toimesta jättää esitettäväksi itsenäisyyspäivänä.

Katri Helena - Viimeinen ilta -konserttitaltiointi on ehdolla parhaaksi Event-ohjelmaksi, vaikka suuri yleisö ei ole vielä edes nähnyt kyseistä ohjelmaa./All Over Press

Nämä ohjelmat ovat ehdolla Event-ohjelma-kategoriassa:

Katri Helena - Viimeinen ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Matti Nykänen (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

SuomiAreena esittää: Julia Navalnaja (MTV Katsomo, MTV Uutiset)

PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

Ultra Bra Olympiastadionilla (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

UMK25 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Finalistit julkistetaan keskiviikkona 10.12. Kultainen Venla -gaala järjestetään 23.1.2026, ja se televisioidaan suorana lähetyksenä YleTV1:llä ja Yle Areenassa.

MTV:llä on yhteensä 23 ehdokasta 16 eri kategoriassa. Ehdolla ovat muun muassa Suurmestari, Pirunpeli, Masked Singer Suomi, Tanssii Tähtien Kanssa ja Unelmia Italiassa. Uutis- ja ajankohtaisohjelmista ehdolla on MTV:n Viiden jälkeen sekä Seitsemän ja Kymmenen uutiset.

Parhaan juontajan kategoriassa on ehdolla muun muassa Vappu Pimiä MTV:n ohjelmista Tanssii Tähtien Kanssa ja Maajussille morsian sekä Ernest Lawson ohjelmista Tanssii Tähtien Kanssa ja Race Across the World Suomi.