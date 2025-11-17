



Tässä ovat uuden koko perheen viihdeohjelman tähdet Julkaistu 17.11.2025 14:43 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi MTV:n Thank God, sä tulit! tarjoaa tammikuusta lähtien lauantai-iltoihin sketsiviihdettä. Jenni Poikeluksen juontaman ohjelman improvisaatiotehtäviä tuomaroi Kari Ketonen ja vakituisina näyttelijöinä nähdään joukko nimekkäitä suomalaisnäyttelijöitä. MTV:llä lauantaina 24. tammikuuta alkava Thank God, sä tulit! on lauantai-illan sketsiviihdettä parhaimmillaan. Vierailevat tähtiesiintyjät heitetään keskelle tilanteita, joiden kulusta heillä ei ole etukäteen aavistustakaan. Tulevasta kohtauksesta he saavat vihjeen ainoastaan rooliasunsa kautta – asun, joka puetaan heidän ylleen vain hetkeä ennen sketsin alkua. Lue lisää: Jenni Poikelukselle uusi tv-pesti Ohjelman vakionäyttelijät Elena Leeve, Minna Koskela, Sampo Sarkola, Joonas Kääriäinen, Anna-Sofia Tuominen ja Carlos Orjuela vievät sketsiä eteenpäin käsikirjoituksen avulla, joka pidetään visusti salassa vierailijoilta. Sketsit kuljettavat tähtivieraat mitä erilaisimpiin maailmoihin. Yhteistä kaikille kohtauksille on vain yksi asia: ne alkavat aina repliikillä "Thank God, sä tulit!". Improvisaatiotehtäviä tuomaroi Kari Ketonen ja ohjelmaa luotsaa Jenni Poikelus.



Kari Ketonen on näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja. Ketosen tuoreimpiin töihin kuuluvat päärooli suositussa sarjassa ja elokuvassa Luottomies sekä draamakomediassa Kurjen kirous. Hän on kouluttautunut myös psykoterapeutiksi.

– Thank God, sä tulit! -rupeama oli intensiivinen mutta antoisa. Hirmuinen määrä erilaisia osallistujia ja sketsejä tuli ainakin nähtyä. Luvassa on hermoilua, sekoilua ja yllättäviä oivalluksia, Kari Ketonen kertoo.



JENNI POIKELUS

Jenni Poikelus

Jenni Poikelus on on tuttu niin radiosta kuin televisiosta, muun muassa YleX:n aamuohjelmasta Poikelus, Pehkonen ja Parikka sekä Masked Singer Suomi -ohjelman paneelijäsenenä. Jenni toimi myös käsikirjoittajana ja esiintyjänä omassa sketsisarjassaan Nyt Riittaa!, jossa arkiset havainnot ja oivaltava huumori yhdistyvät terävään käsikirjoitukseen.

– Thank God, sä tulit! -kauden aikana on luvassa yllätyksiä, järkytyksiä, kiusallisia hetkiä ja ennen kaikkea hallitsematonta naurua. Lisäksi paljon ideoita ja inspiraatiota esimerkiksi remontointiin, lemmikkienhoitoon ja parisuhteisiin. Lisäksi näemme ehkä uuden artistin synnyn ja varman tavan päästä taivaaseen, Jenni Poikelus kertoo.

– Oli mahtavaa hypätä uuteen ja päästä jakso toisensa jälkeen näkemään, miten Suomen ykkösesiintyjät selviytyvät kiipelistä ja parhaimmillaan vielä todella oivaltavalla ja hauskalla tavalla.



TUTUSTU VAKIONÄYTTELIJÖIHIN:

ELENA LEEVE

Elena Leeve

Elena Leeve on tehnyt mieleenpainuvia rooleja niin teatterissa kuin elokuvissa ja televisiossakin, ja hänet nähdään esimerkiksi nimiroolissa sarjassa Maria Kallio.



ANNA-SOFIA TUOMINEN

Anna-Sofia Tuominen

Anna-Sofia Tuominen on monipuolinen näyttelijä, joka kuuluu Q-teatterin ensembleen.



SAMPO SARKOLA

Sampo Sarkola

Sampo Sarkola on kokenut näyttelijä, joka tunnetaan vahvasta draaman ja hienovaraisen huumorin hallinnasta.



MINNA KOSKELA

Minna Koskela

Minna Koskela on suomalaisen television ja teatterin rakastettu konkari.



CARLOS ORJUELA

Carlos Orjuela

Carlos Orjuela on uuden polven energinen näyttelijä, joka on tehnyt vaikutuksen monipuolisilla roolisuorituksillaan sekä kiitetyllä omalla monologillaan.



JOONAS KÄÄRIÄINEN

Joonas Kääriäinen

Joonas Kääriäinen on vahvan läsnäolon ja hienovireisen ilmaisun näyttelijä. Hän on tunnettu rohkeista roolivalinnoistaan, fyysisestä ilmaisustaan ja intensiivisestä esiintymisestään lavalla ja kameran edessä.



Vierailevina tähtiesiintyjinä improvisaatiohaasteen vastaan ottavat Amira Khalifa, Anna-Maija Tuokko, Chike Ohanwe, Eino Heiskanen, Elias Westerberg, Gogi Mavromichalis, Hanna Kinnunen, Hannes Suominen, Helmi-Leena Nummela, Iikka Forss, Jani Toivola, Jarkko Miettinen, Jenni Kokander, Joona Hellman, Köpi Kallio, Leena Pöysti, Lina Schiffer, Miiko Toivianen, Miila Virtanen, Mikko Penttilä, Mimosa Willamo, Pamela Tola, Paula Noronen, Riitta Havukainen, Robin Packalen, Roope Salminen, Saara Kotkaniemi, Sanna Stellan, Santtu Karvonen, Sari Siikander, Shirly Karvinen ja Ylermi Rajamaa.

Thank God, sä tulit! alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 24.1. klo 19.30.