Tässä ovat Kultainen Venla 2025 -finalistit! Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma on jälleen ehdolla Kultainen Venla -gaalassa. MTV / Katja Tamminen Julkaistu 10.12.2025 18:30 Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Kultainen Venla -gaalan finalistit ovat julkaistu ja voittajat palkitaan 23. tammikuuta. Kultainen Venla -gaalassa palkitaan vuoden parhaita televisio-ohjelmia ja niiden tekijöitä. Televisioakatemian henkilöjäsenet ovat äänestäneet kunkin kategorian kolmen ehdokkaan kärjen esituomaristojen valitsemien shortlistojen pohjalta. Voittajat palkitaan Kultainen Venla -gaalan lähetyksessä 23. tammikuuta ja se nähdään suorana lähetyksenä Ylellä ja Yle Areenassa. Kilpailukategorioita on tänäkin vuonna yhteensä 23. Televisioakatemian jäsenten äänestämien voittajien lisäksi gaalassa palkitaan yleisöäänestyksen perusteella Vuoden esiintyjä ja Vuoden ohjelma. Yleisöäänestys on käynnissä 16.12.2025-13.1.2026 välisen ajan. Kultainen Venla 2025 -finalistit ovat: ASIAOHJELMA- JA DOKUMENTTISARJA 99 valittua (Yle Areena, Yle TV1 ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

Kun saa rakastaa (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

(Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)





Raha-Suomi

DRAAMASARJA

Kaikki rakastavat hevosia (Yle Areena ja Yle TV1, Kaiho Republic)

Parantaja (Elisa Viihde, Fire Monkey)

Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

EVENT-OHJELMA

SuomiAreena esittää: Julia Navalnaja (MTV Katsomo, MTV Uutiset, SuomiAreena Oy)

PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

UMK25 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

GAME SHOW

Haluatko miljonääriksi? (Ruutu ja Nelonen, Rabbit Films)

Suurmestari (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

The Floor Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

KESKUSTELUOHJELMA

Gogin kantabaari (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia)

Puoli seitsemän (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

Viki ja Köpi Show (Yle Areena, Yle Kulttuuri ja asia)

KILPAILUREALITY

KOMEDIASARJA

Etsijät (Yle Areena ja Yle TV1, TACK Films)

Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Sunnuntailounas (MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)

LASTEN- JA NUORTENOHJELMA

Erityiset (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland)

Luuserit (Yle Areena ja Yle TV2, Elokuvayhtiö Komeetta)

Räjähdysherkkä (Yle Areena ja Yle TV2, Tekele Productions)

LIFESTYLE-OHJELMA

Pentulive: Eka vuosi (Yle Areena ja Yle TV2, NTRNZ Media)

Unelmia Italiassa (MTV Katsomo ja MTV3, Mediawan Finland)

VanLife – viimeinen roadtrip (Yle Areena ja Yle TV1, Van Van Films)

MUSIIKKIVIIHDE

Elämäni Biisi (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Levyraati (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Studios)

Vain elämää (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

SEURANTAREALITY

Alone Suomi (MTV Katsomo ja MTV3, ITV Studios Finland)

Erikoisjoukot (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Unohtumattomat - muistikuoron matka (Yle Areena ja Yle TV1, Banijay Finland)

URHEILUOHJELMA

Koripallon EM-kisat (Ruutu ja Nelonen, DMC Production ja Kuitu Media)

MTV Mestarien Liiga (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Urheilu)

Yleisurheilun MM-kisat (Yle Areena, Yle TV1 ja Yle TV2, Yle Uutiset ja urheilu)

UUTIS- JA AJANKOHTAISOHJELMA

A-studio (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

Seitsemän ja Kymmenen uutiset (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Uutiset)

Ykkösaamu (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

VIIHDEOHJELMA

Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Pitääkö olla huolissaan? (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Sohvaperunat (Yle Areena ja Yle TV2, Banijay Finland)

JUONTAJA

Antti Holma ohjelmasta Haluatko Miljonääriksi? (Ruutu ja Nelonen, Rabbit Films)

Vappu Pimiä ohjelmista Tanssii tähtien kanssa, Maajussille morsian, Maajussille morsian: Kaikki tarinat (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland ja Fremantle Finland)

Seija Vaaherkumpu ohjelmasta Ykkösaamu (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutiset ja urheilu)

KÄSIKIRJOITUS (FIKTIO)

Atte Järvinen sarjasta Sunnuntailounas (MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)

Niklas Lindgren sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland

Tiina Lymi sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

KÄSIKIRJOITUS (VIIHDE JA FAKTA)

Jukka Lindström, Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin & Janne Zareff ohjelmasta Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Kulttuuri ja asia)

Vera Olsson ohjelmasta Unohtumattomat - muistikuoron matka (Yle Areena ja Yle TV1, Banijay Finland)

Noora Räisänen ohjelmasta Pirunpeli (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

OHJAUS (FIKTIO)

Matti Kinnunen sarjasta Harjunpää (MTV Katsomo ja MTV3, ITV Studios Finland)

Niklas Lindgren sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Tiina Lymi sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

OHJAUS (VIIHDE JA FAKTA)

Olli Horttana & Jussi Korva ohjelmasta Amazing Race Suomi (Ruutu ja Nelonen, Fremantle Finland)

Kati Laukkanen ohjelmasta PMMP keikalla: Ei enää ikinä (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Kulttuuri ja asia)

Jan-Aslak Leino & Lauri Tamminen ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

PÄÄOSANÄYTTELIJÄ

Kari Ketonen sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Laura Malmivaara sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

Leena Uotila sarjasta Ehtoolehto (Elisa Viihde, Helsinki-filmi)

SIVUOSANÄYTTELIJÄ

Antti Holma sarjasta Kurjen kirous (Ruutu ja Nelonen, Banijay Finland)

Kristo Salminen sarjasta Queen of Fucking Everything (Yle Areena ja Yle TV1, Rabbit Films)

Elias Salonen sarjasta Harjunpää (MTV Katsomo+, ITV Studios Finland)