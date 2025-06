Nyt se on varmaa – tällä kanavalla Queen of Fucking Everything -menestyssarja jatkuu

Queen of Fucking Everything -sarjan toinen tuotantokausi nähdään Ruudussa.

Sen lisäksi, että Queen of Fucking Everything -sarjan uudet jaksot nähdään Ruudussa, suunnitteilla on myös sarjaan perustuva erillinen tarina elokuvana, kerrotaan Nelosen tiedotteessa.

Uudella kaudella sekä elokuvassa ovat mukana tutut päähahmot sarjan ensimmäiseltä kaudelta.

Queen of Fucking Everything julkaistiin alkuvuodesta 2025 Ylellä ja se nousi pian Yle Areenan vuoden katsotuimmaksi sarjaksi. Ensimmäisen kauden päätteeksi Yle ilmoitti, ettei sarjasta tehdä jatkosopimusta.

Nyt sarjan uusi koti on löytynyt Neloselta.

– Olemme äärimmäisen iloisia, että voimme Nelonen Medialla mahdollistaa menestyssarjan jatkon ja vastata katsojien toiveisiin. Olemme vahvistaneet Ruudun draamatarjontaa merkittävästi viime vuosina ja Queen of Fucking Everything on täydellinen lisä Ruudun valikoimaan. On myös hienoa viedä uusi hittisarja elokuvan muotoon, kuten olemme menestyksekkäästi tehneet jo Syke, Kyllä isä osaa ja Luottomies -sarjojen kanssa, kertoo tiedotteessa Nelonen Median televisiojohtaja Ville Toivonen.

Sarjan ensimmäisellä kaudella kiinteistövälittäjä Lindan (Laura Malmivaara) pramea elämä hajoaa palasiksi, kun hänen miehensä Mikael (Jussi Nikkilä) katoaa jättäen miljoonavelat vaimonsa niskoille. Linda yrittää pitää kulisseja yllä hinnalla millä hyvänsä ja joutuu turvautumaan moraalittomiin ja jopa lain väärälle puolelle lipsahtaviin keinoihin.

– Haluamme jatkaa upeaa tarinaa, ja palautevyörystä päätellen myös yleisö haluaa nähdä lisää Lindaa, Börjeä ja muita Tiina Lymin luomia loistavia hahmoja. Olemme erittäin iloisia, että hieno sarja saa uuden kodin Nelosen kanavilla, kertoo sarjan vastaavana tuottajana Rabbit Filmisillä toimiva Olli Suominen.

Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Tiina Lymi. Sarjan näyttelijäkaartiin kuuluvat muun muassa Laura Malmivaara, Jussi Nikkilä, Minna Haapkylä, Katja Küttner, Joonas Heikkinen, Kristo Salminen, Juho Milonoff, Marja Packalén, Janne Reinikainen ja Miro Lopperi. Sarjan tuottaa Rabbit Films ja vastaavina tuottajina toimivat Minna Haapkylä ja Olli Suominen.

