Julija Navalnaja Suomessa: "Tämä on koko maailman taistelu"

Suomessa oleva Julija Navalnaja sanoo, että kun Putin on vallassa, on erittäin vaikea elää turvallisessa maailmassa.

SuomiAreenassa vieraileva Venäjän opposition keulakuva Julija Navalnaja sanoo, että taistelu Venäjän presidentti Vladimir Putinia vastaan on koko maailman taistelu, ei vain Venäjän opposition.

– Se on taistelu koko maailmalle. Venäjä on iso maa, on tärkeää muistaa, että se ei katoa mihinkään.

– Kun Vladimir Putin on vallassa, on erittäin vaikeaa elää turvallisessa maailmassa. Sen takia taistelemme häntä vastaan. Se on koko Euroopan taistelu. Ei vain Venäjän tai sen naapurimaiden taistelu, Navalnaja sanoo.

Hän ei ymmärrä, miten Euroopassa on poliitikkoja, jotka ovat Putinin tukijoita.