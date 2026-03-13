Kotitekoinen pizza menee helposti pilalle, jos täytteiden kanssa lähtee laukalle.
Kotona tehdyn pizzan yleisin kompastuskivi on täytteiden määrä, arvioi kokki ja Pizzamestari-kilpailun tuomari Risto Mikkola.
Kokin mukaan kotikeittiössä innostutaan helposti kasaamaan pizzan päälle liikaa kaikkea. Silloin pizza ei paistu tasaisesti.
– Varmasti suurin moka on se, että sinne laitetaan ihan liikaa täytettä...se koko kinkkupaketti ja juusto, Mikkola sanoo.
Täytteiden määrän lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, missä järjestyksessä täytteet kasaa pizzan päälle.