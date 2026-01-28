Maaliskuussa järjestettävässä Jussi-gaalassa palkitaan vuoden 2025 parhaimmat suomalaiselokuvat.
Jussi-ehdokkaat vuoden 2025 elokuvateatterielokuvista julkistettiin keskiviikkona 28.1. elokuvateatteri Gildassa Helsingissä. Tilaisuus nähtiin MTV Uutiset Livessä. Sen juonsivat Filmiauran puheenjohtaja Emma Ilves sekä tuleva gaalajuontaja Constantinos ”Gogi” Mavromichalis.
Jussi-ehdokkuuksia sai 19 eri valkokangaselokuvaa sekä kolme lyhytelokuvaa. Jossain on valo joka ei sammu nappasi ehditen ehdokkuuksia, yhteensä 10. 100 litraa sahtia sai ehdokkuuksia kuusi, Valitut viisi sekä Orenda neljä.
VUODEN ELOKUVA
100 litraa sahtia – tuottajat Jani Pösö / It’s Alive Films
Jossain on valo joka ei sammu – tuottaja Ilona Tolmunen / Elokuvatuotantoyhtiö Made
Orenda – tuottajat Misha Jaari, Mark Lwoff / Bufo
Sisu 2 – tuottaja Petri Jokiranta / Subzero Film Entertainment Oy
Valitut – tuottajat Andreas Emanuelsson, Tony Österholm / Iris Film
VUODEN OHJAUS
Teemu Nikki – 100 litraa sahtia
Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Jalmari Helander – Sisu 2
VUODEN ENSEMBLE
Pirjo Lonka, Elina Knihtilä – 100 litraa sahtia
Bruno Baer, Aamu Milonoff – Elämä on juhla
Glenn Close, Emily Matthews – Kesäkirja
VUODEN PÄÄOSA
Jonna Järnefelt – Huutamisen taito
Samuel Kujala – Jossain on valo joka ei sammu
Jessica Grabowsky – Valitut
VUODEN SIVUOSA
Ville Tiihonen – 100 litraa sahtia
Pirjo Lonka – Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
Sanna-Kaisa Palo – Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
VUODEN LÄPIMURTOROOLI
Bruno Baer – Elämä on juhla
Anna Rosaliina Kauno – Jossain on valo joka ei sammu
Ona Huczkowski – Uhma
VUODEN KÄSIKIRJOITUS
Teemu Nikki – 100 litraa sahtia
Josefina Rautiainen – Huutamisen taito
Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
VUODEN KUVAUS
Matti Pyykkö – E
Max Smeds – Orenda
Jarkko T. Laine – Palava maa
VUODEN MUSIIKKI
Anna Eriksson – E
Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Rebekka Karijord – Valitut
VUODEN ÄÄNISUUNNITTELU
Yngve Leidulv Saetre – The Helsinki Effect
Juuso Oksala, Yngve Leidulv Saetre – Jossain on valo joka ei sammu
Jan Alvermark – Orenda
VUODEN LEIKKAUS
Anna Eriksson – E
Markus Leppälä, Arthur Franck – The Helsinki Effect
Frida Eggum Michaelsen – Jossain on valo joka ei sammu
VUODEN LAVASTUSSUUNNITTELU
Maria Hahl – 100 litraa sahtia
Nanna Hirvonen – Jossain on valo joka ei sammu
Vilja Katramo, Okku Rahikainen – Valitut
VUODEN PUKUSUUNNITTELU
Eugen Tamberg – Ei koskaan yksin
Mimosa Kuusimäki – Jossain on valo joka ei sammu
Jaanus Vahtra – Orenda
VUODEN MASKEERAUSSUUNNITTELU
Aleksanteri Jaakkola, Ari Savonen – Backwood Madness
Salla Yli-Luopa – Sisu 2
Saara Räisänen – Valitut
VUODEN VISUAALISET TEHOSTEET
Jussi Dittmer – Fleak: Kekseliäs ystäväni
Jussi Lehtiniemi – Sisu 2
Tony Alamo – Tonttu
VUODEN DOKUMENTTIELOKUVA
Aurinko laskee Lemmenjoella – ohjaaja Juho-Pekka Tanskanen, tuottaja Isabella Karhu / Danish Bear Productions
The Helsinki Effect – ohjaaja Arthur Franck, tuottajat Sandra Enkvist, Oskar Forstén, Arthur Franck / Polygraf
Kapina elämän puolesta – ohjaaja Saku Soukka, tuottaja Oona Saari / Illume Oy
VUODEN LYHYTELOKUVA
Huoneet – ohjaaja Antti Lempiäinen
My Name is Hope – ohjaaja Sherwan Haji
Underdog – ohjaaja Marjo Levlin