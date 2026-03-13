General Motors (GM) on julkaissut Youtube-kanavallaan videon, josta käy erinomaisella tavalla ilmi, miten pienten yksityiskohtien viilaamisesta F1-sarjassa voi parhaimmillaan tai pahimmillaan olla kyse.

GM liittyi täksi kaudeksi Formula ykkösiin luksusbrändinsä Cadillacin kautta, ja tallin kuljettajiksi ensimmäiselle F1-kaudelle pestatttiin useissa eri talleissa likimain kaiken kokeneet kisakuskit Valtteri Bottas ja Sergio Perez.

Yksi kouriintuntuva osoitus kokemuksen merkityksestä saatiin kauden alla, kun Bottas ja Perez matkasivat Bahrainissa ajettujen talvitestien jälkeen Charlotteen, Yhdysvaltoihin Cadillacin simulaattoriin.

Koska simulaattorin tarkoitus on se, että se vastaisi mahdollisimman hyvin oikealla F1-autolla ajamista, jokaisella pienelläkin yksityiskohdalla on iso merkitys.

Bottas itse sanoo GM:n julkaiseman videon alussa, että simulaattoripäivät ovat kuin peli, jossa täytyy löytää erot simulaattorin ja oikean auton välillä.

Yhden tällaisen eron hän huomasikin jo pian ohjaamoon istuttuaan.

– Ratti on täällä hieman kauempana ja myös alempana.

Hetkeä myöhemmin käy ilmi, että ero oikeaan autoon oli kokonaiset viisi millimetriä.

Kyseisen simulaattoripäivän päätteeksi kaikki totesivat, että Cadillacilla on – kuten odottaa sopii – vielä paljon tekemistä simulaattorin ja oikean auton välisen korrelaation kehityksessä.