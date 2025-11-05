Eläkeläiseräilijä Esa koki Alone Suomi -voittonsa yhdeksi elämänsä liikuttavimmaksi hetkeksi. Hän olisi viihtynyt erämaassa vielä pidempäänkin.

Alone Suomi -ohjelman voitti 68-vuotias eläkeläinen Esa. Hän ajattelee, että olisi pystynyt olemaan erämaassa vielä pidempäänkin kuin 35 päivää. Sarjan ensimmäinen kausi huipentui finaalijaksoon, joka on nähtävillä jo MTV Katsomossa ja illalla MTV3-kanavalla.

– En ollut enää kovin hyvissä lihoissa, mutta olin saanut rakennettua sellaiset olosuhteet, että olisin voinut olla pidempäänkin, Esa toteaa MTV Uutisille.

Esa tultiin yllättämään kolme päivää sen jälkeen, kun Aki, 45, oli joutunut lääkärin määräyksestä jättämään kisan kesken. Erämaan keskelle tulivatkin normaalin lääkärikäynnin yhteydessä myös Esan poika ja koira kertomaan, että hän on voittanut.

– Se oli yksi elämäni liikuttavimpia hetkiä. En ollut uskoa sitä todeksi.

Voittonsa myötä Esa lähti kahteenkin eri reissuun: kahdeksi viikoksi Wieniin ja pojan armeijasta pääsyn myötä kaksikko suuntasi vielä viikoksi Madeiralle.

Esalle voitto ei ollut itsestäänselvyys, vaikka hän onkin eräilijänä todella kokenut. Hän ajatteli, että kilpailijoista voisi löytyä vieläkin kovempia tekijöitä.

– Olin kuitenkin onnekkaampi. Yhden kerran ajattelin, että luovutan noin 30 päivän tienoilla. Minulla oli kuitenkin tavoite, että lahjoitan rahaa Ukrainan lapsille. Se vaikutti päätökseeni. Kaikki ei mennyt sinne, mutta hyvä potti meni, Esa kertoo silminnähden liikuttuneena.

Rajattu alue oli haastavaa

Erämaassa erityisen tärkeiksi osoittautuivat kalaverkot. Ne tosin repeytyivät Esalla melko varhaisessa vaiheessa.

– Yhdessä vaiheessa sain yhden verkon lisää. Toki pressu oli myös tärkeä, jotta sai majoitteen tehtyä.

Ylivoimaisesti haastavimmaksi asiaksi Esa koki erämaassa sen, että ohjelman puitteissa liikkumista oli rajoitettu ja kilpailijat saivat liikkua vain tietyllä alueella.

– Olen ollut erämies ikäni ja tottunut siihen, että reviirini on 50 kilometriä. Tuossa se oli 250 metriä. Sellaiselta alueelta ruoan repiminen on vaikeaa. Epätoivoa ei kuitenkaan tullut.

Paino tippui viidesosan

Esa sai syötyä erämaassa joka päivä, ja ruokavalio koostui pääosin kalasta ja marjoista. Hän kuitenkin laihtui noin 13 kiloa, eli noin 20 prosenttia painostaan.

– Minulla ei ollut ylimääräistä rasvaa, joten tuo määrä on paljon. Kunto kuitenkin pysyi ja olin täysin toimintakykyinen. Toki lääkäriltä olisi silti voinut tulla käsky lopettaa.

Noin rankan painonpudotuksen jälkeen Esa noudatti kymmenen päivää rajoitettua ruokavaliota, jossa hän söi ruokaa normaalia pienempiä määriä. Sen jälkeen hän alkoi syödä reilummin.

Esa ei tiedä lähtisikö vastaavanlaiseen koitokseen enää uudestaan, mutta jos näin kuitenkin kävisi, niin yhden asian hän tekisi ehdottomasti toisin.

– Tekisin hyvän lautan heti, minkä tein nyt vasta lopussa. Tein monta räpellystä ennen kuin opin tekemään hyvän lautan. Näin kalastus olisi ollut helpompaa, Esa pohtii.

Katso videolta, millainen yllättävä kohtaaminen Esalla oli erämaassa.