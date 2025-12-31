Liiketoiminta ja kehitys

Vuonna 2024 ykkösenä varattu San Josen Macklin Celebrini puolestaan on mukana tavoittelemassa olympiakultaa. Celebrini, 19, on painanut 39 matsiin 60 pistettä. Hän on koko NHL:n pistepörssin kolmantena McDavidin ja MacKinnonin perässä.

Nyt julkaistussa täydessä rosterissa ehkäpä kiinnostavin yksityiskohta on Chicago Blackhawksia edustavan Connor Bedardin kohtalo. Kesän 2023 varaustilaisuuden ykkönen ei mahdu mukaan Milanon kisakoneeseen. Bedardilla on vyöllään kaikkiaan kolme MM-kisakultaa juniorimaajoukkueista.

Joukkueeseen valittiin jo kesäkuussa ensimmäiset kuusi pelaajaa. Tuolloin nippuun napattiin Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor McDavid, Brayden Point ja Sam Reinhart .

Tässä on Kanadan hirmunippu olympialaisiin – kultapoika ulkona!

Kanadan olympiajoukkue

Joukkueessa on vain pieniä muutoksia voitokkaasta Four Nationsista. Superturnauksessa pelanneista hyökkääjistä Sam Bennett, Travis Konecky ja Seth Jarvis putosivat Italian-reissulta. Puolustajakahdeksikko on identtinen. Maalivahdeista vaihtuu kaksi, kun Adin Hill ja Sam Montembeault eivät mahtuneet.

Uudet hyökkääjät ovat Celebrini, Nick Suzuki, Bo Horvat ja Tom Wilson. Maalivahtikolmikkoon nousevat nyt Darcy Kuemper ja Logan Thompson.