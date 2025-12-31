Milanon olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksen suurin voittajasuosikki Kanada julkaisi lopullisen kisajoukkueensa uudenvuodenaaton iltana Suomen aikaa.
Joukkueeseen valittiin jo kesäkuussa ensimmäiset kuusi pelaajaa. Tuolloin nippuun napattiin Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor McDavid, Brayden Point ja Sam Reinhart.
Nyt julkaistussa täydessä rosterissa ehkäpä kiinnostavin yksityiskohta on Chicago Blackhawksia edustavan Connor Bedardin kohtalo. Kesän 2023 varaustilaisuuden ykkönen ei mahdu mukaan Milanon kisakoneeseen. Bedardilla on vyöllään kaikkiaan kolme MM-kisakultaa juniorimaajoukkueista.
20-vuotias Bedard jäi rannalle myös kevään 2025 Four Nations -joukkueesta. 20-vuotias hyökkääjä on ollut viime viikot loukkaantuneena, mutta tehnyt kuluvalla kaudella 31 otteluun 44 pistettä.
Myös valintaspekulaatioissa pyörinyt 18-vuotias NY Islandersin pakkilupaus Matthew Schaefer joutuu odottamaan olympiadebyyttiään ainakin neljä vuotta. Hänet naarattiin viime kesänä ensimmäisenä NHL-draftissa.
Vuonna 2024 ykkösenä varattu San Josen Macklin Celebrini puolestaan on mukana tavoittelemassa olympiakultaa. Celebrini, 19, on painanut 39 matsiin 60 pistettä. Hän on koko NHL:n pistepörssin kolmantena McDavidin ja MacKinnonin perässä.