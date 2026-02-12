Milano-Cortinan olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksen suurin suosikki Kanada ei antanut Tshekille mahdollisuuksia joukkueiden olympia-avauksessa. Kanadan tähtisikermä kukisti Tshekin 5–0.

Kanadalle viimeisteli avauserässä Macklin Celebrini. Toisen erän Mark Stonen ja Bo Horvatin maalit ratkoivat jo peliä vahvasti, ja päätöserässä maalasivat vielä Nathan MacKinnon ja Nick Suzuki. Kanadan suurtähdistä Connor McDavid keräsi kolme syöttöpistettä ja Sidney Crosby kaksi.



Kanadan maalivahdin Jordan Binningtonin ympärillä on kohistu, sillä St. Louisin vahti ei ole tällä NHL-kaudella onnistunut (torjuntaprosentti vain 86,4). Vaahteranlehtipaidassa hän oli kuitenkin heti turnauksen alussa erinomainen: nollapeli 26 torjunnalla.



– En voi ennustaa, miten (turnauksessa) käy, mutta luotan tuohon jätkään aivan älyttömästi. Hän on voittaja, ja uskon häneen täysin. Ja tiedän, että niin uskoo myös joukkueemme, Kanadan päävalmentaja Jon Cooper kehui Binningtonia muun muassa TSN:n mukaan.