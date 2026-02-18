Suomi ja Sveitsi kohtaavat tänään ensimmäistä kertaa pudotuspelivaiheessa NHL-olympialaisten historiassa. Maiden pudotuspelihistoria on kaikki lähivuosien arvokisat mitattuna hyvin lyhyt.

Leijonat oli olympiaturnauksen paras lohkokakkonen, joten se lähtee puolivälierään rankingin nelossijalta.

Kanadan taakse omassa lohkossaan jäänyt Sveitsi joutui hakemaan vauhtia neljännesvälieristä, mutta se hoiteli Italian 3–0.

Klo 19.10 alkava Suomen ja Sveitsin puolivälierä on ennakkoon erittäin tiukka ottelu. NHL-pelaajat ovat mukana olympiaturnauksessa nyt kuudetta kertaa, ja Suomi on kohdannut Sveitsin parhaan mahdollisen joukkueen vain kerran aiemmin. Ottelupari on siis melkoisen harvinainen.

Vuoden 2006 olympialaisissa Leijonat möyhensi Sveitsin alkulohkossa 5–0.

Tuolloin käkikellomaan nipussa oli mukana vain kolme NHL-pelaajaa: maalivahdit David Aebischer, Martin Gerber ja puolustaja Mark Streit. Vertailun vuoksi Leijonat otti ikimuistoisen hopean pääosin NHL-miesten voimin. Joukkueessa oli vain seitsemän Euroopassa pelannutta kiekkoilijaa.

Sen jälkeen Leijonat ei ole päätynyt Sveitsiä vastaan NHL-olympialaisissa. Maat kohtasivat kyllä Pekingissä puolivälierässä 2022 (Leijonat voitti 5–1), mutta tuolloin maailman parhaat pelaajat olivat ulkona koronaviruksen vuoksi.

20 vuotta ensimmäisen huippuolympialaisten kohtaamisen jälkeen Sveitsin jääkiekko on ottanut valtavia harppauksia.

Sveitsin jääkiekkoliitto teki muutama vuosi sitten todella tiukan linjauksen, jonka mukaan maajoukkueesta kieltäytyminen johtaa automaattisesti maajoukkueringistä sulkemiseen. Kova ukaasi on johtanut siihen, että Sveitsi saa käytännössä joka kevät kaikki kynnelle kykenevät NHL-vahvistukset MM-kisoihin. Tämän myötä nyt olympiakisoissa oleva remmi onkin rungoltaan jo melko pitkäikäinen.

Milanossa joukkueen tulosrunko koostuu NHL-tähdistä. Turnaukseen nimettiin 10 NHL-pelaajaa. Heistä terävimpään tahtikaartiin kuuluva Kevin Fiala tosin loukkaantui jo alkulohkossa.

Muut taalaliigamiehet ovat maalivahti Akira Schmid, puolustajat Roman Josi, Janis Moser ja Jonas Siegenthaler sekä hyökkääjät Nico Hischier, Philipp Kurashev, Timo Meier, Nino Niederreiter ja Pius Suter.

Leijonien Eurooppa-paikat ovat tänä päivänä vielä tiukemmassa. Vain Sveitsin liigassa pelaava Mikko Lehtonen mahtui mukaan, mutta hän ei ole päässyt kaukaloon avauspelin jälkeen.

MM-kisatasolla väkevää nousua maailman huipulle tehnyt Sveitsi ei ole osunut Suomen tielle kovinkaan tiuhaan toukokuun karkeloiden pudotuspeleissä. Edellisen kerran maat kohtasivat MM-näyttämöllä paineraossa vuonna 2018. Tuolloin Sveitsi otti tylysti mitalipelipaikan jäädyttämällä Suomen 3–2-voitolla. Lopputulos oli Leijonille mahalasku, sillä se oli lohkovoittaja ja ottelun ennakkosuosikki.

Tänä iltana kaukalossa on useita tuossa ottelussa pelanneita tähtiä. Suomen pelaajista 2018 pettyivät Miro Heiskanen, Mikael Granlund, Eeli Tolvanen, Mikko Rantanen, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen.

Sveitsillä samoja nimiä on kahdeksan: Meier, Niederreiter, Josi, Dean Kukan, Sven Andrighetto, Reto Berra, Leonardo Genoni ja loukkaantunut Fiala.

Sveitsiläisten tuloksenteko-osasto ja tähtikaarti siis tietää, että Leijonat on lyötävissä.

Suomi ja Sveitsi NHL-olympialaisissa: Torino 2006, alkulohko: 5–0 Arvokisojen pudotuspeleissä 2000-luvulla: MM-kisat 2018, puolivälierä: 2–3

Olympialaiset 2022, puolivälierä: 5–1

Sveitsi ei ole ollut NHL:n tähdittämissä olympialaisissa koskaan mitalipeleissä. Naganossa 1998 se ei ollut edes mukana. Torinossa mainio alkulohko ei tuonut iloa, kun tie katkesi puolivälieriin. Tuolloin irtosi kuitenkin paras sijoitus eli kutospaikka.