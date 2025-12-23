Milanon olympialaisten altavastaajiin lukeutuva Ranska on julkaissut miesten jääkiekkoturnauksen edustusjoukkueensa. Mukana on viisi pelaajaa Suomen SM-liigasta.

Ranska pelaa Milanossa A-lohkossa, jossa se yrittää vältellä kovaa höykytystä, sillä vastaan asettuvat Sveitsi, Tshekki ja Kanada.

Maan jääkiekkoliitto julkaisi kisajoukkueen tänään jouluaatonaattona. Olympiakiekko käynnistyy 11. helmikuuta.

Listalla on tässä vaiheessa 24 nimeä, eli mukaan mahtuu vielä yksi pelaaja. Liiton tiedotteessa mainitaan, että "viimeinen pelaaja nimetään NHL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tammikuun alussa". Tämä pelaaja on mitä suurimmalla todennäköisyydellä Montrealia edustava hyökkääjä Alexandre Texier.

Joukkueessa on tässä vaiheessa kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 13 hyökkääjää.

Ranskan joukkue vilisee MM-kisoista tuttuja konkarinimiä. SM-liigasta olympiavauhtia pääsevät testaamaan hyökkääjät Justin Addamo (Jukurit), Charles Bertrand (Sport) ja Dylan Fabre (Ässät). Puolustajataitoa Suomen kentiltä edustavat Hugo Gallet (KalPa) ja Jules Boscq (HPK).

Nimetyt pelaajat ovat Euroopan sarjoista, lukuun ottamatta pohjoisamerikkalaisessa ECHL:ssä kiekkoilevaa Louis Boudonia. Myös Venäjän KHL:stä on edustusta, kun mukana on sarjassa pelaava hyökkääjä Stephane Da Costa.

Ranska kohtaa avauspelissään Sveitsin 12. helmikuuta.