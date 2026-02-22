Kanadan supertähti Nathan MacKinnon ottaisi mieluusti uudelleen tilanteen, jossa hän laukoi olympiafinaalissa tyhjästä maalista ohi.
MacKinnonille virhe avopaikassa oli harvinainen. Tällä kertaa se vain tuli olympiafinaaliin, jonka Kanada hävisi Yhdysvalloille jatkoerässä 1–2.
– Lauoin ohi sivuverkkoon. Olisi mukava saada se takaisin. Se ei kai vain ollut tarkoitettu niin. Siltä se tuntui, MacKinnon totesi TSN:lle.
Kanadalla oli lukuisia tilaisuuksia ratkaista ottelu varsinaisella peliajalla. Välillä joukkue tyri itse paikkansa, välillä USA:n maalivahti Connor Hellebuyck esitti järkälemäisiä torjuntoja.
Kanada vei laukaustilaston peräti 42–28, mutta USA pysytteli hyvin pelissä mukana. Lopulta Jack Hughes ratkaisi kamppailun jatkoerässä. Tilanne lähti liikkeelle Kanadan puolustajan Cale Makarin epäonnistuneesta katkosta hyökkäysalueella.
MacKinnon kommentoi lopputulosta happamasti.
– Sanokaa te, kumpi oli parempi joukkue tänään, Colorado Avalanchen tähtihyökkääjä tokaisi medialle.
Ratkaisumaalia lähietäisyydeltä todistaneen supertähti Connor McDavidin oli tarkoitus saapua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen, mutta järjestäjät kävivät lopulta vähin äänin hakemassa hänen nimilappunsa pois pressihuoneen pöydältä.
McDavidin tilalla tilaisuuteen saapui kapteeni Sidney Crosby, joka joutui jäämään Leijonia vastaan pelatun välierän tavoin pois myös finaalista loukkaantumisen takia.
– Sitä haluaa olla mukana keinolla millä hyvänsä, mutta ei millä tahansa hinnalla. Jätkät pelasivat tänään uskomattomasti, Crosby totesi.