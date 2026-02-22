Yhdysvaltojen ratkaisumaalia paraatipaikalta olympiafinaalissa seurannut Connor McDavid palkittiin Milanon kisojen arvokkaimpana pelaajana.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedotti valinnasta heti finaalin ratkettua, joten todennäköisesti valinta oli tehty jo aiemmin loppuottelun aikana. Kanada hävisi ottelun USA:lle jatkoajalla maalein 1–2.

McDavid jäi ilman tehoja ja oli jäällä amerikkalaisten molempien osumien aikaan. Jatkoajalla hän oli lähimpänä pelaajana seuraamassa vieressä, kun Jack Hughes niittasi USA:lle ratkaisumaalin.

Kisojen direktoraatti valitsi McDavidin myös turnauksen parhaaksi hyökkääjäksi. Finaalissa loistanut USA:n Connor Hellebuyck nimettiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi. Paras puolustaja oli yhdysvaltalainen Quinn Hughes.

Median äänestämään tähdistökentälliseen valittiin maalivahdiksi Hellebuyck, puolustukseen Quinn Hughes ja Kanadan Cale Makar sekä hyökkäykseen McDavid, Kanadan nuori supertähti Macklin Celebrini ja Slovakian Juraj Slafkovsky.