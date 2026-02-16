Porin Ässien ja Mikkelin Jukureiden välinen torstaina keskiviikkona pelattava SM-liigaottelu aikaistuu.
Ässät kertoi maanantaina, että ottelun alkamisaikaa on aikaistettu 1,5 tunnilla. Nyt keskiviikkoinen peli käynnistyy kello 17.
Syy aikaistamiselle on Leijonien tuleva olympiapuolivälieräottelu, joka alkaa kello 19.10. Suomi kohtaa ottelussa joko Sveitsin tai Italian.
– Keskiviikko on iso kiekkopäivä ja Pori on todella kova kiekkokaupunki. Haluamme tällä muutoksella tarjota mahdollisuuden seurata molempia otteluita. Lisäksi Porissa vietetään hiihtolomaviikkoa ja uskomme aikaisemman alkamisajan sopivan myös lapsiperheille paremmin, Ässien toimitusjohtaja Sami Hautamäki perustelee tiedotteessa.