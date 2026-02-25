Milano-Cortinan olympialaisten jääkiekossa isoa roolia näytteli kolmella kolmea vastaan -jatkoaikasysteemi.

Viisi miesten ja neljä naisten pudotuspeliä ratkesivat jatkoajalla, mukaan lukien kumpikin loppuottelu.



Peliä normaaliin viisi vastaan viisi -tapaan verrattuna melkoisesti muuttava 3-vastaan-3 keräsi turnauksen mittaan kritiikkiä eikä vähiten molemmat finaalit Yhdysvalloille hävinneiden kanadalaisten taholta. Kanadan miesten päävalmentaja Jon Cooper kuvaili, kuinka 3-vastaan-3 "ei ole jääkiekkoa".



Muutosta ei arvostelusta huolimatta ole kuitenkaan luvassa, kertoo Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Luc Tardif The Athleticin mukaan.



– Sääntöjen on mahdollistettava tiivis ottelutahti. Miehillä 30 ottelua 11 päivässä ja naisilla 28 ottelua 13 päivässä eli kaikkiaan 58 peliä 16 päivän aikana. On iso haaste (mahduttaa tiivis tahti). Jatkoaikaformaatti pysyy samana jatkossakin, Tardif painotti.