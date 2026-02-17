Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteeni Mikael Granlund ja kolmossentteri Anton Lundell palasivat tiistaina jääharjoitusvahvuuteen, kun Leijonat valmistautui Milanossa olympialaisten puolivälierään.

Lundell oli sivussa lauantaina alkusarjan päättäneestä Italia-ottelusta sairastumisen takia. Granlund jätti maanantain harjoitukset väliin, koska hän oli vähän kipeä.

Suomi hävisi Milanossa avausottelunsa Slovakialle 1–4, mutta tuon jälkeen Leijonat voitti alkusarjassa Ruotsin vakuuttavasti 4–1 ja Italian 11–0.

Parhaana lohkokakkosena suoraan puolivälieriin päässyt Leijonat kohtaa keskiviikkona Italian tai Sveitsin, jotka mittelevät jatkopaikasta neljännesvälierässä.