Suomi kohtaa jääkiekon miesten olympiapuolivälierässä huomenna Sveitsin.

Sveitsi selvitti tiensä puolivälieriin, kun se kukisti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella odotetusti Jukka Jalosen valmentaman Italian 3–0. Sveitsin maalit tekivät Philipp Kurashev, Roman Josi ja Nico Hischier.



Suomi sai Milanossa suoran puolivälieräpaikan olemalla paras lohkokakkonen. Suomen ja Sveitsin puolivälierä pelataan keskiviikkona kello 19.10 Suomen aikaa.



Tiistain toisessa päiväpelissä Saksa kaatoi Ranskan 5–1 ja eteni puolivälierään Slovakiaa vastaan. Tänään pelataan vielä ottelut Tshekki–Tanska ja Ruotsi–Latvia.