Kokouksen asialistalla on vain yksi kohta.
Tanskassa ulkoasiainvaliokunta kokoontuu tänään kriisikokoukseen, jonka asialistalla ainoa kohta on maan suhde Yhdysvaltoihin. Syy kokoontumiselle on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jälleen esittämä vaatimus saada Grönlanti Yhdysvalloille.
Kokoukseen osallistuvat muiden muassa ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen ja puolustusministeri Troels Lund Poulsen.
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on sanonut, että Yhdysvaltain päätös vallata Grönlanti sotilaallisesti toiselta Nato-maalta tarkoittaisi loppua Natolle ja toisen maailmansodan jälkeiselle maailmanjärjestykselle.