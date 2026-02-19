Viranomaiset ovat pidättäneet Tanskan ja Ruotsin välisessä Kattegatin salmessa liki kuukauden oleskelleen rahtialuksen.
Tanskan merenkulkuviranomainen vahvisti torstaina televisiokanava TV2:lle, että Tanska on pysäyttänyt iranilaislaivan.
Tanskan TV2:n mukaan alus purjehti aiemmin Komorien lipun alla, mutta keskiviikkona sen julkinen rekisteröinti äkisti vaihtui Iranin lipun alle.
Viranomaisen mukaan aluksen pidätys liittyy epäilyksiin siitä, ettei alusta ollut rekisteröity asianmukaisesti.
– Komorit on kertonut (Tanskan) merenkulkuviranomaiselle, että alusta ei ole heidän rekisterissään, vastasi tanskalaisviranomainen TV2:n sähköpostiin.