Tuhannet ovat ilman sähköä Tanskan Bornholmissa.
Tanskan Bornholmin saarella on sähköt poikki, kertoo tanskalainen TV2.
TV2:n mukaan katkos johtuu merikaapelin viasta. Energiayhtiö Trefor El-Net Øst kertoo Tanskan yleisradiolle DR:lle, että merikaapeli on ehjä, mutta ylikuormittunut.
Bornholm on jälleen valmis vastaanottamaan sähköä Ruotsista, energiayhtiön lehdistötiedotteessa todetaan.
– Kestää jonkin aikaa, ennen kuin olemme täysin valmiita kytkemään saaren sähköt uudelleen, energiayhtiön sähkönjakelujohtaja Per Sørensen sanoo DR:lle.
Merikaapelin ylikuormittumisen tarkempaa syytä tutkitaan Sørensen mukaan. Sørensen kiistää DR:lle, että syy liittyisi sabotaasiin.
Sähkökatkos vaikuttaa 18 572 kotitalouteen. Bornholmin saarella asuu noin 40 000 ihmistä.
Aikaisemman arvion mukaan sähköjen odotetaan palautuvan keskiviikkona vasta kello 21 illalla.
