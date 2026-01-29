Tampereen keskustan puukottajan kylmäävät liikkeet ennen tekoa tallentuivat useille valvontakameroille.
Tampereen Keskustorilla tapahtui väkivallanteko vuoden 2025 elokuussa.
Ukrainalaismies oli saapunut Mikkelistä Tampereelle varustautuneena kahdella veitsellä ja metalliputkella.
Miehen mukana olleet kolme nuorta miestä menivät paikalliseen Hesburger-ravintolaan, missä he näkivät miehen entisen vaimon.
Kolmikko oli siinä käsityksessä, että he olivat tulleet Tampereelle etsimään edellisellä reissulla kadonneita henkilöpapereita.
Ravintolassa nainen oli uuden miesystävänsä ja entisen miesystävänsä sekä yhteisen 4-vuotiaan lapsen kanssa.
Valvontakameratalleista ilmenee miehen kylmäävä käytös ennen väkivallantekoa.
Lue myös: Lidl-myymälästä revittiin lattiasta irti käteisautomaatti – video näyttää röyhkeän tekotavan
Tapahtumat käsiteltiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies-osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.
Hyökkäys tapahtui Keskustorin alueella lapsen silmien edessä. Lapsen isä tarttui äitiä hiuksista, löi tätä veitsellä kahdesti selkään ja pahoinpiteli lisäksi metalliputkella, jota hän kantoi muovikassissa.
66-vuotias Albert Mkrtchian tuomittiin teosta tapon yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä ja lähestymiskiellon rikkomisesta. Rangaistukseksi määrättiin viisi vuotta ja kuusi kuukautta ehdotonta vankeutta.
Peitemies-osiossa näytettiin, kuinka tekijän liikkeet tallentuivat useille valvontakameroille pitkin Tampereen keskustaa.