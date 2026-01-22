Valvontakameralle tallentui, kun Lidl-myymälästä vietiin Nosto-käteisautomaatti.

Närpiössä nähtiin heinäkuun alussa 2022 häikäilemätön rikosyritys, kun kaksi henkilöä repi käteisautomaatin myymälän lattiasta irti auton avulla.

Tilanne tallentui valvontakameralle.

Kaksikko saapui kiinni olevalle kaupalle aiemmin anastamallaan pakettiautolla. Videolta näkyy, kuinka he yrittivät ensin avata sisäänkäynnin ovia sorkkaraudalla. Kun se ei onnistunut, he rikkoivat oven lasin ja pääsivät sitä kautta sisälle.

Tämän jälkeen kaksikko laittoi nostoautomaatin ympärille ketjun ja kiinnitti sen auton vetokoukkuun. Tallenne näyttää, kuinka automaatti revittiin irti lattiakiinnityksistään ja raahattiin ulko-ovien läpi pihalle.

Käteisautomaatin sisällä oli tekohetkellä rahaa noin 36 000 euroa.

Teosta aiheutui huomattavia taloudellisia vahinkoja: Lidlille yli 2 300 euroa rikotuista ovista ja Nokas CMS Oy:lle yli 9 000 euroa käyttökelvottomaksi vaurioituneesta nostoautomaatista.

Teko katsottiin kokonaisuutena törkeäksi muun muassa suunnitelmallisuuden, arvokkaan kohteen ja anastetun ajoneuvon käytön vuoksi. Rikossarjaan liittynyt pakettiauto poltettiin teon jälkeen.

Kaksikko oli syyllistynyt myös muihin varkauksiin ja niiden yrityksiin. Rikossarjan seurauksena toinen tekijöistä tuomittiin 1 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen ja toinen 1 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen.

Tapahtumat esitettiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään videolle tallentuneita rikoksia.

Miten tapahtumat etenivät? Saivatko tekijät rahat käteisautomaatista? Voit katsoa tallenteen ylhäällä olevalta videolta!