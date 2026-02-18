Sanna Marinin piinaaja pimpotteli ovikelloa ja pussaili ovisilmää jouluaattona 2024.

Syyttäjä vaatii miehelle ehdollista vankeutta entisen pääministeri Sanna Marinin vainoamisesta ja kotirauhan rikkomisesta.

Mies oli syystalvella 2024 ryhtynyt pyrkimään tekemisiin Sanna Marinin kanssa ja alkanut pyöriä tämän asunnon läheisyydessä. Miehen oli huomannut paitsi Marin itse, myös tämän naapurit, ja poliisi oli jo puuttunut miehen toimintaan.

Piinaja ilmestyi ovelle jouluaattona

Tilanne kuitenkin kärjistyi joulun aikoihin.

Ensin 22. joulukuuta mies soitti Marinin asunnon ovikelloa ja Marinin silloinen miesystävä avasi oven. Mies kysyi, asuuko Marin asunnossa, minkä miesystävä kielsi.

Jouluaattona mies ilmestyi uudelleen Marinin oven taakse. Hän koputteli ovella, soitti ovikelloa ja puhui oven läpi kymmenen minuutin ajan.

– Siinä vaiheessa olimme asentaneet videokäyttöisen ovisilmän. Hän pussailee ovisilmää, selvästi pyrkii sisälle, ei voimalla, mutta soittamalla ovikelloa ja availemalla postiluukkua ja puhumalla oven läpi. Soitamme poliisille ja he ottavat hänet kiinni rapusta. Sen jälkeen hain lähestymiskiellon, Marin kertoi.

Todisteena oikeudessa esitettiin yli yhdeksänminuuttinen videotallenne ovisilmän takana höpöttävästä miehestä, joka pyytelee Marinia avaamaan oven. Katso otteita miehen toiminnasta jutun alussa olevalta videolta.

Mies myöntää – taustalla mielenterveysongelmat

Käräjäoikeus määräsi Marinin suojaksi miehelle laajennetun lähestymiskiellon viime vuoden tammikuussa.

Syyttäjän mukaan miehen terveysongelmat ovat olleet tekojen taustalla. Mies ei ollut viime perjantaina oikeudessa, mutta myönsi syytteet avustajansa välityksellä. Asianajajan mukaan mies kärsi tapahtuma-aikaan pahoista mielenterveysongelmista ja pyytää nyt tekojaan anteeksi.

Syyttäjänkin käsityksen mukaan teko liittyi mielenterveysongelmiin.

– Nähdäkseni Marin on valikoitunut teon kohteeksi jokseenkin sattumalta. Vaikkakin kyseessä on julkisuuden henkilö, menettely ei varsinaisesti ole liittynyt hänen aiemmin hoitamiinsa tehtäviin. Ehkä tuosta sairaudesta johtunut jonkinlainen pakkomielle on vastaajalle tähän menettelyyn ja Mariniin yhteydenottamiseen aiheutunut, aluesyyttäjä Taneli Laukkanen sanoi.

0:59 Tällaisen kuvan Sanna Marin otti piinaajastaan keittiön ikkunasta.