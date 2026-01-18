Syyskauden parhaaksi pelaajaksi Saksan 2. Bundesliigassa valittu Naatan Skyttä iski jo kauden yhdeksännen maalinsa Kaiserslauternin 3–1-voitossa Hannoveria vastaan.
Suomen maajoukkueeseen viime vuonna murtautunut Naatan Skyttä on onnistunut tällä kaudella erinomaisesti saksalaisseurassaan Kaiserslauternissa. Kovatasoisen 2. Bundesliigan syyskauden parhaaksi pelaajaksi äänestetty Skyttä, 23, iski sunnuntaina kauden yhdeksännen liigamaalinsa, kun sarja palasi talvitauolta.
Kaiserslauternin hyökkäävä keskikenttäpelaaja viimeisteli loppulukemiksi 3–1, kun hän pääsi läpiajoon Hannoverin kulmapotkutilanteen jälkeen viidennellä lisäaikaminuutilla. Hyökkäyksen kärkeen ampaissut Skyttä sai viedä pallon tyhjään Hannover-maaliin, kun maalivahti Nahuel Noll oli noussut hyökkäyksen mukaan.
Skyttä tuuletti maaliaan näyttävällä mahaliu'ulla.
Kaiserslautern oli siirtynyt 2–1-johtoon vain hetkeä ennen Skytän 3–1-maalia. Hannoverin sortumista ottelun lisäajalla edesauttoi Waniss Taibin saama punainen kortti noin varttia ennen ottelun loppua.
Hannoverin suomalaishyökkääjä Benjamin Källman vaihdettiin kentälle tauolla, mutta jäi tällä kertaa ilman tehoja. Viime kesänä Skytän tavoin Saksaan siirtynyt Källman on tykittänyt tällä kaudella kymmenen liigamaalia.
Voitto nosti Kaiserslauternin 2. Bundesliiga viidenneksi, pisteen edelle Hannoverista.