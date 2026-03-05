Englannin Valioliigassa Nottingham Forest kamppaili vieraskentällä 2–2-tasapelin liigan kakkosjoukkue Manchester Cityä vastaan.
Kotijoukkue meni keskiviikkoiltana pelatun ottelun avauspuoliskolla johtoon Antoine Semenyon maalilla. Toisen puoliskon alkupuolella Morgan Gibbs-White toi pelin tasoihin, mutta City siirtyi jälleen johtoon vain muutamaa minuuttia myöhemmin Rodrigo Hernandezin osumalla. Elliot Anderson iski loppulukemat, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä noin vartin verran.
Nottinghamille piste oli tärkeä, sillä joukkue on juuri putoamisviivan yläpuolella sarjataulukon hännillä. West Ham kiri keskiviikkona tasapisteisiin Nottinghamin kanssa voittamalla Fulhamin 1–0 Cryscencio Summervillen viimeistelemällä osumalla.
Sarjakärki Arsenal taas kukisti vieraissa Brightonin 1–0-lukemin. Ottelun ainoan maalin teki Bukayo Saka yhdeksännellä peliminuutilla.
Joao Pedro onnistui hattutempussa
Heti kärkikolmikon takana majailevien joukkueiden kohtaamisessa Chelsea vei 4–1-voiton Aston Villasta. Chelsean Joao Pedro ylsi ottelussa hattutemppuun.
Newcastle päihitti sarjataulukon kolmantena olevan Manchester Unitedin keskiviikkoillan myöhäisottelussa 2–1-lukemin, vaikka joukkue pelasi puolet pelistä alivoimalla. Ensimmäisen puoliskon lopulla Newcastlen Jacob Ramsey sai punaisen kortin filmaamisesta.
Arsenal johtaa yhden ottelun vähemmän pelannutta Manchester Cityä seitsemällä pisteellä. Kautta on jäljellä enää alle kymmenen kierrosta.