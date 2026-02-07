Italian Serie B:n Palermon ja Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Joel Pohjanpalo jatkoi huimaa maalitahtiaan, kun Palermo kohtasi lauantaina kotonaan Empolin.

Sarjan maalikuninkuutta vahvasti jahtaava Pohjanpalo viimeisteli kaksi maalia sarjanousua tavoittelevan Palermon tärkeässä 3–2-voitossa.



Pohjanpalo maalasi 2–1-johtomaalin 57. minuutilla ja rangaistuspilkulta 3–2-voittomaalin 84. minuutilla. Kauden liigamaalisaldo kasvoi jo 15 osumaan, kun suomalaiskärjellä on otteluita 23. Sarjan maalitilastossa Pohjanpalolla on neljän maalin etumatka lähimpiin jahtaajiin.



Palermo on sarjassa neljäntenä, mutta eroa suoraan pääsarjanousuun oikeuttavaan kakkossijaan on vain kaksi pistettä. Sijoilta 3–8 etenee karsimaan yhdestä nousupaikasta. Kierroksia on sarjassa jäljellä vielä 15.