Rikolliset käyttävät tekoälyä yhä laajemmin huijauksissaan.
Kyberturvallisuuden uhkataso pysyi Suomessa viime vuonna koholla, ja vakavien tapausten määrä korkealla tasolla, kertoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom torstaina.
Traficomin mukaan hyökkääjät hyödyntävät kriittisiä haavoittuvuuksia yhä nopeammin.
Myös huijausten määrät kasvoivat viime vuonna.
Rikolliset lähettivät viestejä erityisesti pankkien, viranomaisten ja terveyspalvelujen nimissä. Viesteissä hyödynnetty tekoäly lisäsi niiden uskottavuutta.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Anssi Kärkkäisen mukaan viime vuosi osoitti, että rikolliset ottavat käyttöön yhä kehittyneempiä menetelmiä ja hyödyntävät tekoälyä yhä laajemmin.
Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden mukaan kuluva vuosi muodostaakin murroskohdan kyberturvallisuudessa, kun tekoäly vahvistaa sekä hyökkääjien että puolustajien kyvykkyyksiä.