Itsekin kvanttiteknologiaa kehittävä Fujitsu sanoo nykyisten tietoturvajärjestelmien olevan haavoittuvia vihamielisissä käsissä olevalle kvanttitietokoneelle.

Japanilainen Fujitsu kehittää monen muun suuren teknologiayrityksen tapaan kvanttitietokonetta, joka tuo paljon mahdollisuuksia ihmiskunnalle.

Kvanttiteknologia moninkertaistaa laskentatehon nykyisiin supertietokoneisiin verrattuna ja tuo mukanaan myös paljon mahdollisuuksia esimerkiksi lääkkeiden ja materiaalien kehitykseen.

Uuteen teknologiaan kuuluu kuitenkin myös riskejä.

– Kvanttitietokoneilla voidaan murtaa suojauksia tietojärjestelmistä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää varautua kvanttiteknologiaan, joka tulee käyttöön muutaman vuoden sisällä. Ja aika moni yritys ja organisaatio on aika huonosti valmistautunut tähän ja käynyt läpi heidän järjestelmiään ja sitä, voidaanko niitä murtaa kvanttiteknologialla, kertoo Fujitsu Finlandin varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa.

Hyvä uutinen on se, että tietoturvaa voi parantaa jo nykyisen teknologian avulla.

– Tänäkin päivänä pystytään tekemään erilaisia kryptauksia, jota kvantti ei voi ainakaan tällä hetkellä murtaa. Kaikki tärkeät järjestelmät olisi hyvä käydä läpi, Ylinampa sanoo.

Kvanttitietokoneita kehitetään niin Pohjois-Amerikassa, Euroopassa kuin Aasiassa. Toistaiseksi ne ovat vielä kehitysvaiheessa, mutta varautuminen kvanttiteknologian tietoturvauhkaan voi olla myöhäistä parin vuoden kuluttua.

Paljon mahdollisuuksia

Kvanttitietokoneet pystyvät myös luomaan paljon hyvää. Aikanaan uusi teknologia voi vauhdittaa muun muassa lääkkeiden, materiaalien, logistiikan, energiaverkkojen ja teollisuuden kehitystä.

Esimerkiksi lääkeaineiden reagointia voidaan mallintaa kvanttitietokoneella tavalla, joka ei vielä ole mahdollista.

Suuria hyötyjiä ovat teknologia-asiantuntijan mukaan niin ympäristö kuin kuluttajat, kun tehokkuutta saadaan lisää.

– Kvanttiteknologian avulla voimme ratkaista erittäin vaikeita ongelmia hyvin nopeasti. Uskon, että voimme tehokkaammalla ratkaisukyvyllä laskea tuotteiden kustannuksia. Tämä antaa ihmisille paremman pääsyn tavaroihin ja palveluihin, mikä toivottavasti rikastuttaa heidän elämäänsä, kertoo teknologia-asiantuntija Daniel Hulme MTV Uutisille.

Hulme on brittiläinen akateemikko, tekoälyn asiantuntija, yrittäjä ja sijoittaja, joka on Satalia‑tekoäly-yhtiön perustaja.

Kaupallista käyttöä 2030?

Kvanttitietokoneiden kaupallisen käytön uskotaan alkavan noin vuonna 2030 eli noin neljän vuoden kuluttua.

Kvanttiteknologia mahdollistaa suuren määrän rinnakkaista laskentaa tavalla, johon nykyiset tietokoneet eivät pysty. Ne hyödyntävät kvanttifysiikan lakeja laskennan perustana, mikä antaa niille suuremman nopeuden suoriutua vaativista laskentatehtävistä.

Kvanttiteknologian arvioidaan lisäksi luovan kehitystyössä onnistuville yrityksille kaupallisia mahdollisuuksia jopa miljardien eurojen arvosta.

Kehitystyö on tosin kallista, joten kvanttitietokoneiden luominen vaatii paljon rahaa.