149 miljoonaa varastettua käyttäjätunnusta ja salasanaa sisältävä tiedosto on löydetty avoimelta palvelimelta.
Dagens Nyheter kirjoittaa, että salasanojen joukossa on useisiin tuttuihin verkkopalveluihin liittyviä salasanoja.
Löydön tehnyt tietoturva-asiantuntija Jeremiah Fowler kertoo lehdelle, että moni salasanoista kuuluu ruotsalaisille tileille. Vuotaneet salasanat olivat löydettäessä täysin avoimina palvelimella.
Salasanoista 48 miljoonaa kuului Gmail-tileille, 17 miljoonaa Facebook-tileille, 6,5 miljoonaa Instagramiin ja 780 000 Tiktok-tileihin. Lisäksi 100 000 salasanaa kuului Onlyfans-palveluun ja 420 000 kryptovaluuttapalvelu Binanceen.
Löytö sisältää myös useiden eri maiden valtion tietojärjestelmien tilejä. Fowlerin mukaan tiedostosta löytyy myös ruotsalaisten tietojärjestelmien salasanoja. Lisäksi hän kertoo nähneensä paljon .gov-verkkotunnuksia. Fowlerin mukaan löytö herättää vakavia turvallisuushuolia.
Teknologiasivusto Wired luonnehtii löytöä "Rikollisten unelmien toivelistaksi".
Vuoto on nyt poistettu verkosta, eikä salasanoja ole enää saatavilla. Fowlerin mukaan kesti kuitenkin lähes kuukauden verran, ennen kuin palvelimen ylläpitäjä reagoi asiaan.
