Useissa Suomen kaupungeissa on kiinalaisia Yutong-sähköbusseja, jotka on mahdollista tehdä etänä käyttökelvottomiksi. MTV kysyi asiasta niin bussiyhtiöiltä, liikenneministeri Lulu Ranteelta kuin kiinalaisyhtiöltäkin.

Syksyllä tehdyt norjalaislöydökset ovat johtaneet toimenpiteisiin Suomessa.

MTV Uutisten tietojen mukaan useammassa kaupungissa on viime kuukausina mietitty, aiheuttaako Yutong-busseihin liittyvä haavoittuvuus riskin kriisitilanteita ajatellen.

Oslon julkinen liikenneyhtiö Ruter havaitsi Aftenpostenin mukaan viime syksynä, että Yutong-sähköbussit voisi pysäyttää tai tehdä käyttökelvottomiksi etänä. Suomessa asiasta on uutisoinut muun muassa Ilta-Sanomat.

Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) busseja olisi poikkeustilanteessa tiettävästi tarkoitus käyttää väestön evakuointiin. Mitä jos vihamielinen toimija haluaisi silloin syystä tai toisesta tehdä bussit toimintakelvottomiksi?

Ministeri Ranne: "Eri toimijoiden on syytä varautua"

Kiinalaisen Yutong-yhtiön sähköbusseja on hankittu ainakin Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Ouluun.

Yutong-bussien etäyhteyksiä ei norjalaisten mukaan voi käyttää vakoiluun eikä niitä voi ohjata etänä liikenneonnettomuuden aiheuttamiseksi.

Bussilaitteistossa olevan modeemin SIM-yhteys, joka on tarkoitettu esimerkiksi laitevikojen tunnistamiseen, mahdollistaa kuitenkin bussin toiminnan estämisen etäyhteyden välityksellä.

Tällaiseen tekniseen mahdollisuuteen viitataan joskus termillä kill switch, suomeksi "tappokytkin", vaikka mitään yksittäistä fyysistä kytkintä ei olekaan.

Suomi ei tule tässäkään asiassa yllätetyksi, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) sanoo MTV Uutisille.

– Olemme tietoisia kiinalaisbussien riskeihin liittyvästä keskustelusta ja uutisoinnista ja seuraamme tilannetta yhdessä muiden viranomaisten kanssa, Ranne toteaa.

– Lähdemme tietenkin siitä, että sääntöjä noudatetaan, mutta emme ole sinisilmäisiä. Eri toimijoiden on syytä varautua myös tilanteisiin, joissa kaikki kalusto ei ole käytössä syystä tai toisesta, Ranne linjaa.

Yutongien määrä on kasvussa

Autonvalmistaja voi nykyisin aivan tyypillisesti seurata auton toimintaa ja tehdä siihen päivityksiä etäyhteyden avulla.

Norjalaisten havaitsema riski liittyykin oikeastaan kaikkiin nykyaikaisiin ajoneuvoihin, joissa on etäyhteyksiä, HSL:n liikennejohtaja Johanna Wallin painottaa.

– Olemme käyneet asiaa läpi pohjoismaisten viranomaisten kanssa, Wallin kertoo.

Yutongit eivät muodosta kovin suurta osaa minkään Suomen kaupungin bussikalustosta, mutta niiden määrä on ollut selvästi kasvamaan päin.

HSL:n busseista karkeasti ottaen puolet on sähköbusseja ja niistä puolet Yutong-busseja.

Bussit ovat hybridivaikuttamisen kannalta merkittäviä siksi, että toimiva bussikalusto voi olla poikkeustilanteessa kokonaisen kaupungin kannalta hyvin tärkeä asia.

Suojelupoliisin mukaan Kiina pyrkii jatkuvasti luomaan mahdollisuuksia länsimaihin kohdistuvaan kybervaikuttamiseen. Yutongiin ja toiseen Suomessa liikennöiviä sähköbusseja valmistavaan kiinalaisyhtiöön BYD:hen kohdistuu tässä mielessä erilaista kiinnostusta kuin esimerkiksi eurooppalaisiin autonvalmistajiin.

Yhteyden katkaisukin aiheuttaa haasteita

Norjalaisten havaitsemaan ongelmaan on mahdollista reagoida.

Sähköbussien yhteys verkkoon on mahdollista katkaista, jonka jälkeen ajoneuvon järjestelmiin ei enää pääse käsiksi ulkopuolelta.

Yutongeja maahantuova yhtiö on HSL:n Wallinin mukaan antanut aiheesta ohjeistuksen. Osa bussit omistavista liikennöintiyhtiöistä on Wallinin mukaan jo katkonut Yutong-bussiensa yhteydet verkkoon.

– Jos yhteydet katkaistaan, tulee muita haasteita. Ajoneuvojen etädiagnostiikkajärjestelmä ei ole käytettävissä ja sillä voi olla vaikutusta takuunalaisiin korjaustoimenpiteisiin, Wallin huomauttaa.

Yutong-busseja maahantuovan Yes-EUn toimitusjohtaja Mikko Kytölä kieltäytyi MTV Uutisten haastattelusta kuultuaan jutun aiheen.

Suurista liikenneyhtiöistä Koiviston Auto ei kommentoi turvallisuusjärjestelyjänsä. Nobina, jolla on muutama Yutongin sähköbussi, kertoo selvittäneensä riskejä ja sitä, miten etäyhteys voidaan tarvittaessa katkaista.

– Ajoneuvojen etäyhteydet ovat varmasti ilmiö, joka tulee lisääntymään kaikessa ajoneuvoliikenteessä. Se on enimmäkseen hyvä asia, mutta siinä on pieni riski, joka meidän pitää ottaa vakavasti ja miettiä, miten sen riskin kanssa kannattaa toimia, Nobinan toimitusjohtaja Petri Auno sanoo.

– Etäyhteys tukee kaluston hallintaa, ylläpitoa sekä ajoneuvojen turvallisuutta ja luotettavuutta. Nämä ovat meille ensisijaisen tärkeitä asioita liikennöinnissä, sanoo johtaja Jaakko Rantala VR Kaupunkiliikenteestä, johon kuuluu bussiyhtiö Pohjolan Liikenne.

"Emme pysty olemaan Kiina-riippumattomia"

Sähköbussien määrä kasvaa Suomessa ylipäätään nopeasti. Yutongia ja Volvoakin enemmän kaupunkien kaduilla liikkuu BYD:n sähköbusseja.

Kiinalaiset sähköbussit ovat markkinoilla johtavassa asemassa, joten niiden osuus Suomen joukkoliikenteessä voi tulevaisuudessa kasvaa vielä merkittävästi.

– Ei oikeastaan ole olemassa sellaista kuin täysin eurooppalainen sähköbussi. Kaikissa sähköbusseissa on kiinalaisia komponentteja. Emme ole mitenkään sellaisessa tilanteessa, että pystyisimme olemaan jotenkin Kiina-riippumattomia, HSL:n Wallin sanoo.