Kyberturvallisuuskeskus varoittaa S-Pankin nimissä lähetetyistä huijausviesteistä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan S-Pankin nimissä leviävistä sähköpostiviesteistä. joilla pyritään kalastelemaan vastaanottajan tietoja.
Viesteissä lupaillaan vastaanottajalle "hyvitysmaksua", jonka saadakseen tämän täytyy vahvistaa maksu "turvallisuussyistä" sähköpostissa olevan linkin kautta. Linkki ohjaa tietojenkalastelusivustolle, eikä sitä pidä klikata.
Viestissä pyritään uhkaamaan myös huijareille tyypilliseen tapaan kiireen tunnulla, sillä tapahtuma pyydetään vahvistamaan 24 tunnin sisällä.
Tältä huijausviesti voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.
Lue myös: Saitko tällaisen sähköpostin? Älä missään nimessä klikkaa viestin linkkiä!
Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?
9:45Huomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus