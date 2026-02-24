Suomi.fi-, S-Pankki- ja Kela-teemaiset huijausviestit ovat aktivoituneet viime aikoina.

Suomen telemarkkinointiliitto ry:n Kilpi-sovelluksen tietokokanta osoittaa viime viikkoina aktivoituneet huijaukset, liitto kertoo tiedotteessaan. Huijausviestejä on lähetetty Suomi.fin, S-Pankin ja Kelan nimissä.

Tällainen Suomi.fi-viesti on huijaus

Suomi.fi-palvelun nimissä tehtyyn huijaukseen on liitetty Verohallinnon nimi.

Viesti on muodollista sävyä: "Uusi virallinen viesti odottaa käsittelyä. Arvoisa asiakas, Teille on toimitettu uusi virallinen viesti Verohallinnolta. Viesti on luettavissa Suomi.fi-palvelussa. Pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan sen sisältöön mahdollisimman pian."

Viestin lopussa kehotetaan siirtymään linkistä tarkastelemaan viestiä. Huijausviesteille tyypilliseen tapaan linkki ei tietenkään johda oikeasti viralliseen palveluun. Sen sijaan linkki vie sivustolle, jolla pyritään kalastelemaan uhrin henkilökohtaisia tietoja.

S-Pankin ja Suomi.fin nimissä tulevat huijaukset voivat näyttää tältä.Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Viesti S-Pankilta voi olla huijaus

Myös S-Pankin nimissä on käynnissä erityisen aktiivinen huijaus. Viestissä väitetään, että vastaanottajan S-mobiili-palvelu olisi päättymässä pian.

Viestissä kehotetaan aktivoimaan sovelluksen voimassaolo linkistä. Linkki ohjaa väärennetylle kirjautumissivulle.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoitti puolestaan aiemmin S-Pankin nimissä lähetetyistä viesteistä, joissa lupaillaan vastaanottajalle "hyvitysmaksua".

Myös Kelan nimissä lähetetään nyt paljon huijausviestejä erilaisin sisällöin. Yhteistä kaikille on linkki, jonka kautta pyydetään kirjautumaan tai päivittämään tietoa.

