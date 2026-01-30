Poliisin aseenkäytöstä ei aloiteta esitutkintaa.

Poliisin ei epäillä syyllistyneen rikokseen Espoon Niittykummussa syyskuussa olleessa tilanteessa, jossa poliisi ampui miehen. Syyttäjä teki poliisin aseen käytöstä esitutkintalain mukaisen esiselvityksen ja päätti sen perusteella, ettei aloita esitutkintaa.



Poliisi sai aamuyöllä 13. syyskuuta tehtävän itsetuhoisesta ihmisestä. Syyttäjän mukaan poliisin saapuessa paikalle rakennuksen porraskäytävään mies tuli ulos hissistä teräase kädessään. Poliisi käskytti miestä luopumaan teräaseesta, mutta tämä ei totellut, vaan hyökkäsi poliisia kohti, syyttäjän tiedotteessa sanotaan.



Syyttäjän mukaan poliisi perääntyi umpinaisen käytävän suuntaan, otti virka-aseensa esiin ja varoitti mahdollisesta aseen käytöstä. Tällöin mies lähti syyttäjän mukaan poliisin perään ja kohotti teräaseen, jolloin poliisi ampui kaksi laukausta. Toinen niistä osui miehen ylävartaloon, toinen porraskäytävän ulko-oveen.



Miestä yritettiin elvyttää, mutta tämä kuoli. Kumpikaan partion poliiseista ei loukkaantunut tilanteessa.

Tilanne yllättävä

Syyttäjän mukaan tilanne paikalla eteni nopeasti.



– Poliiseilla ei ollut etukäteen tietoa siitä, että virka-aseen käyttöön olisi ollut perusteltua varautua, eikä yleisjohtajalla ollut syytä ohjeistaa poliisipartiota aseenkäytöstä, tiedotteessa sanotaan.



Hyökkäys oli syyttäjän mukaan yllättävä ja oikeudeton.



– Tästä aiheutui välitön vaara lähimpänä, vain joidenkin metrien päässä olleelle poliisille, joka etäisyyttä saadakseen siirtyi käytävän päähän, tiedotteessa sanotaan.



Syyttäjä katsoo, ettei poliisilla ollut tilanteessa mahdollisuutta perääntyä tai ottaa etäisyyttä hyökkääjään. Poliisin toiminta muuttui syyttäjän mukaan kiinniottotilanteesta hätävarjeluksi.



– Poliisi käytti ampuma-asetta puolustaakseen itseään ja pysäyttääkseen kohdehenkilön vaarallisen käyttäytymisen. Poliisin toiminta oli oikeassa suhteessa tilanteen vaarallisuuteen, tiedotteessa sanotaan.