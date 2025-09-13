Poliisi ampui ihmisen kuoliaaksi Espoossa. Rälssitilankujan asukkaat kertovat havainnoistaan MTV Uutisille.

Poliisin tutkinta Rälssitilankujalla on yhä käynnissä, mutta poliisi ei paikan päälläkään kommentoinut operaatiosta.

MTV Uutiset tavoitti lauantaina tapahtumapaikalta naapureita, jotka olivat kuulleet ampumisääniä.

Nimettömänä pysyvä nuori nainen kertoo havahtuneensa aamuyöstä mahdollisesti noin kello kolmen tai neljän aikaan kovaan pamaukseen.

– Ajattelin pamauksen kuuluneen rappukäytävästä. Ajattelin, että joku ehkä kaatui. En katsonut kelloa, kun olin puoliunessa.

Poliisin tutkinta oli lauantaina päivällä yhä käynnissä rappukäytävässä.

Asukas kertoo Rälssitilankujan ja Espoon Niittykummun olevan värikäs asuinalue muun muassa Larin tukiasutusyksikön läheisyyden vuoksi.

– Ei pelota sen enempää kuin ennenkään nyt. On tämä aina vähän arvaamaton paikka. Jotkut naapurit ovat vähän äänekkäämpiä.

"Ehkä pelotti vähän"

Myös toinen saman taloyhtiön asukas kertoo MTV Uutisille kuulleensa kovan ääneen Rälssitilankujalla puoli neljän aikaan.

– Se oli vähän ennen puoli neljää. Olin vielä hereillä ja kuului tosi kova ääni. En tiennyt, onko se laukaus vai kaatuiko joku portaiden käsijohdetta päin vai mistä se kuului.

– En uskaltanut mennä katsomaan ovisilmästä. Se ehkä vähän pelotti.

Lauantaina päivällä hän huomasi, että rappukäytävän matot oli viety pois.

Asukas kuvailee kerrostaloa rauhalliseksi.

Myös kolmas asukas kertoo MTV Uutisille heränneensä yöllä ääniin.

Hänen mukaansa laukaisuja olisi ollut kaksi.