Poliisi veitsellä Kalajoella lyönyt mies vangittiin eilen, tiedottaa poliisi.

Tapaus liittyy Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella tapahtuneeseen epäiltyyn poliisin murhan yritykseen.

Poliisi oli saapunut kotihälytystehtävälle lauantaiaamuna viime viikolla, kun miehen epäillään hyökänneen veitsellä varustautuneena poliisipartiota kohden.

Mies löi toista poliisimiehistä veitsellä, jolloin toinen poliiseista pysäytti miehen hyökkäyksen ampumalla miestä.

Poliisi ja rikoksesta epäilty ovat edelleen sairaalahoidossa vakavien vammojen vuoksi. Kummallakaan ei kuitenkaan ole poliisin tiedon mukaan hengenvaaraa ja heitä on päästy kuulemaan.

Keski-ikäistä miestä epäillään murhan yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tapahtunutta tutkii keskusrikospoliisi.

Valtakunnansyyttäjän toimisto vastaa poliisin aseenkäytön tutkinnasta.