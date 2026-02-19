Nainen oli tehnyt miehestä rikosilmoituksen samassa kuussa, kun surma tapahtui. Hän oli myös hakenut miehelle lähestymiskieltoa.

Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi Espoossa viime elokuussa tapahtuneen henkirikoksen esitutkinnan.

Poliisi epäilee nelikymppistä miestä kolmekymppisen ex-puolisonsa murhasta. Poliisin mukaan mies ampui entisen puolisonsa kerrostalon rappukäytävään heidän yhteisten lastensa ollessa paikalla.

Poliisin mukaan mies oli seurannut naisen ja lasten liikkeitä aamusta alkaen. Lopulta he kohtasivat illalla naisten ja lasten kotitalon edustalla.

– Ampumista edelsi muun muassa ulkona käyty erimielinen keskustelu, jonka jälkeen uhri pyrki siirtymään kerrostalon rappuun. Tässä vaiheessa epäilty on ottanut esiin aseen ja ampunut useita laukauksia, sanoo rikoskomisario Klaus Geiger tiedotteessa.

Osa laukauksista osui kerrostalon rakenteisiin ja osa uhriin, joka oli ehtinyt sisälle. Hän kuoli välittömästi.

Mies jäi ampumisen jälkeen tapahtumapaikalle lastensa kanssa. Hän ilmoittautui itse poliisille, kun partiot saapuivat paikalle. Poliisin mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä oli lasten lisäksi useita sivullisia, jotka eivät kuitenkaan loukkaantuneet tilanteessa.

Tuttavaa epäillään avunannosta murhaan

Poliisin mukaan esitutkinnassa selvisi, että mies oli suunnitellut naisen surmaamista ja keskusteluun oli osallistunut muitakin. Yhtä miehen tuttavaa epäillään avunannosta murhaan.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että tuttava oli esimerkiksi seurannut naisen liikkeitä jo aiemmin Espoossa, Geiger sanoo.

Myös tekoväline oli tuttavan hallussa ennen surmaa. Avunannosta epäilty mies oli vangittuna syksyllä, mutta hänet on sittemmin vapautettu.

Miehen ja tämän entisen puolison välillä oli poliisin mukaan ollut uhkailua ja väkivaltaa jo ennen surmaa, ja tapauksia oli tutkittu heidän aiemman kotipaikkakuntansa alueen poliisilaitoksella. Jo tuolloin uhrille oli poliisin mukaan kerrottu lähestymiskiellon mahdollisuudesta, mutta uhri ei ollut sitä halunnut.

Viimeisen rikosilmoituksen nainen teki miehestä elokuussa Espoossa. Tässä vaiheessa nainen oli itse hakenut lähestymiskieltoa käräjäoikeudesta.