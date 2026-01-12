



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko Syksyn SM-liigakomeetta kovassa syöksyssä – asiantuntija täysin ymmällään: "Noin totaalinen muutos" Porin Ässät on valahtanut sarjataulukossa jo kahdeksanneksi. Elmeri Elo / All Over Press Julkaistu 45 minuuttia sitten Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on hämmästynyt syksyllä SM-liigan kärjessä keikkuneen Porin Ässien romahduksesta. Vielä marraskuun lopussa Ässät oli tasapisteissä SM-liigaa tuolloin maalieron turvin johtaneen Tapparan kanssa, mutta sittemmin porilaisten kurssi on kääntynyt jyrkkään laskuun. Ässät on kerännyt joulu-tammikuussa vain 11 sarjapistettä ja sijoitus sarjataulukossakin on valahtanut kahdeksanneksi. Mystinen romahdus on saanut MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven hämilleen. – Hissi on tosi voimakkaasti alaspäin. Heillä ei peli käy yhtään. Se on yllättävää, että noin totaalinen muutos, koska peli oli huippukuosissa. Vähän ennen maajoukkuetaukoa he vielä voittivat, vaikka pelasivat jo vaisusti, Kivi hämmästelee. – Silloin kun he olivat sarjakärjessä, niin sehän oli oikein nautintoa, miten se toimi. Kovin on erikoista, että näin kauan on kestänyt tuo pelin oikaisu. Lue myös: Syömähammas Leijonien MM-joukkueeseen? SM-liigatähdestä vuolaita ylistyssanoja – "On sen tason jätkä" Kiven mukaan Ässien pelilliset ongelmat alkoivat jo marraskuun puolivälissä, kun upeassa vireessä olleet Jonne Tammela ja Dylan Fabre putosivat molemmat sairauslomalle.

– Sen jälkeen Ässien peli romahti ihan totaalisesti. Se osui ihan samaan ajankohtaan. Ne jätkäthän olivat ihan huippuvireessä.

Sittemmin Tammela on toipunut taas pelikuntoon, mutta Ässien kurimus ei ole helpottanut.

Alkukaudella Ässät päästi SM-liigasta vähiten maaleja, mutta viime otteluissa puolustuskin on vuotanut. Kiven mukaan suurimmat ongelmat juontavat kuitenkin juurensa pelinvirtaukseen.

– Peli ei vain käy. Kun puhutaan ajoituksista, avuista, ja että saa peliä nopeammin poikki, jotta kiekolla tulisi jotain peliä, niin sitä kauttahan ne tilanteetkin luodaan. He eivät oikein saa omissa peliä poikki, eikä sitten ole voimaa enää hyökätä, Kivi perkaa.

– Alkukaudesta he saivat nopeasti poikki ja ampaisivat vastaan. Hehän olivat SM-liigan parhaita vastahyökkäysjoukkueita. Ei siellä nyt ole ollenkaan kunnon vastahyökkäyksiä.

Alkukaudella upeasti porilaisten tolppien välissä torjunut Jan Bednarkaan ei ole kyennyt pitämään Ässiä voiton syrjässä kiinni.

Tshekkivahti on urakoinut maalillaan Ässien 38 pelistä peräti 32:ssa. Kakkosvahti Filip Lindberg on aloittanut ottelun edellisen kerran 12. joulukuuta.

– Rupeaako Bednar vähän väsähtämään? Lindbergillä on ollut niin pieni rooli, että se kuorma alkaa varmaan nyt tulla vähän silmille, Kivi pohtii.

Bednar oli yksi Ässien vahvan alkukauden kulmakivistä ja tshekkivahti on yhä edistyneissä Wisehockey-tilastoissa aivan SM-liigan kärkipäätä. Hän on kohdannut maaliodottamaa tällä kaudella 90,08 maalin edestä, mutta taakse on livahtanut vain 71 kiekkoa. Eli 19,08 vähemmän kuin hänen kohtaamansa maaliodottama.

Bednaria paremmin maaliodottamaan nähden on torjunut vain KooKoon Eetu Randelin (19,72).

– Hän on pelannut paljon, mutta hän on myös pelastanut maalivahdeista eniten pahoja tilanteita. Onhan sekin tosi kuluttavaa, kun tulee pelistä toiseen eniten kuteja, Kivi sanoo.

