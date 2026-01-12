MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on hämmästynyt syksyllä SM-liigan kärjessä keikkuneen Porin Ässien romahduksesta.
Vielä marraskuun lopussa Ässät oli tasapisteissä SM-liigaa tuolloin maalieron turvin johtaneen Tapparan kanssa, mutta sittemmin porilaisten kurssi on kääntynyt jyrkkään laskuun.
Ässät on kerännyt joulu-tammikuussa vain 11 sarjapistettä ja sijoitus sarjataulukossakin on valahtanut kahdeksanneksi. Mystinen romahdus on saanut MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven hämilleen.
– Hissi on tosi voimakkaasti alaspäin. Heillä ei peli käy yhtään. Se on yllättävää, että noin totaalinen muutos, koska peli oli huippukuosissa. Vähän ennen maajoukkuetaukoa he vielä voittivat, vaikka pelasivat jo vaisusti, Kivi hämmästelee.
– Silloin kun he olivat sarjakärjessä, niin sehän oli oikein nautintoa, miten se toimi. Kovin on erikoista, että näin kauan on kestänyt tuo pelin oikaisu.
Lue myös: Syömähammas Leijonien MM-joukkueeseen? SM-liigatähdestä vuolaita ylistyssanoja – "On sen tason jätkä"
Kiven mukaan Ässien pelilliset ongelmat alkoivat jo marraskuun puolivälissä, kun upeassa vireessä olleet Jonne Tammela ja Dylan Fabre putosivat molemmat sairauslomalle.