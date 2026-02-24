Helsingin IFK:n vuoristorata suuntaa alaspäin, pohtii MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi. Punapaitojen otteet ovat olleet Kiven mielestä viime aikoina suorastaan ponnettomia.

Alkukauden loukkaantumissuma alkaa olla taitettu. HIFK on noussut sesongin edetessä pudotuspeliviivan yläpuolelle. Runkosarjan loppuhuipennuksen kynnyksellä tilanne herättää kuitenkin huolta.

Joukkue tarpoo neljän ottelun tappioputkessa. Aiemminkin vaivannut maalinteko-ongelma on nostanut päätään. HIFK on jäänyt tappioletkunsa aikana kolmesti nollille.

– Kaikki on hidasta kun vertaa muihin. Jalka ja pääkin näyttää hitaalta. Hyökkäykset ovat todella kaavamaisia ja ennalta-arvattavia, Karri Kivi ruopii.

Lauantaina K-Espoo nappasi 4–0-voiton ja vei pääkaupunkiseudun viimeisenkin runkosarjakohtaamisen. Voitot menivät puhtaasti 4–0 espoolaisille.

– Espoo-pelikin oli tosi aneemisen oloinen. Ei minkäänlaista liikettä, Kivi jatkaa.

HIFK:n tilanne näytti alkusesongilla suorastaan karmealta. Loukkaantumiset ajoivat seuran tappiosarjaan, ja näytti jo siltä, että perinteikäs joukkue jäisi pitkälle pahnan pohjalle.

Sittemmin oikaistu kurssi on kuitenkin juuri nyt merkittävässä risteyksessä, kun otteluita on vielä yhdeksän pelaamatta.

– Nämä viimeisimmät ottelut ovat olleet iso yllätys. Kumpaan suuntaan nyt ollaan menossa? Miten he meinaavat saada tuon korjattua? Kivi pohtii.